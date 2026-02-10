en partie ensoleillé
JO 2026: la chute de Lindsey Vonn était prévisible | Commentaire

Lindsey Vonn a tenté le tout pour le tout. Elle a perdu son pari.
Une photo devenue mythique, celle de la fin de carrière d'une légende du ski alpin. Lindsey Vonn ne devrait plus revenir avec un dossard sur le dos.Image: AP
Lindsey Vonn a «triché» sur sa technique et l'a payé cher

Le destin doré de Lindsey Vonn s'est achevé à l'hôpital, sur une «fracture complexe du tibia». L'athlète de 41 ans assure que ce n'est pas la faute de son genou meurtri, celui qui a tant fait parler. Mais peut-être se trompe-t-elle.
10.02.2026, 14:5610.02.2026, 14:56
Sven Papaux
Sven Papaux

Sa décision de tout sacrifier – y compris son genou – pour décrocher l'or olympique et couronner son retour malgré les critiques avait de quoi interroger. Lindsey Vonn s'est exprimée sur ses réseaux sociaux, lundi 9 février: elle impute cette grave blessure au tibia, consécutive à sa chute lors de la descente des JO dimanche, à une trajectoire trop directe. Sans doute.

La légende Marc Girardelli, elle, évoque «une erreur technique manifeste», mais écarte toute responsabilité du genou qui fait encore aujourd'hui couler des litres d'encre dans la presse.

Oui. Mais il y avait des signes avant-coureurs. A commencer par ces deux entraînements où Vonn semblait ne pas oser pousser sur son pied gauche. Elle skiait en dedans, sans vraiment s'employer dans plusieurs sections sur cette Olimpia delle Tofane. Là, sans trop s'avancer, c'est bien le genou qui faisait défaut. L'Américaine avait pourtant retrouvé, depuis son retour, une stabilité technique qui lui permettait de briller au plus haut niveau – et même d'arborer le dossard rouge, synonyme de leadership mondial dans la discipline.

Un détail prouve que Lindsey Vonn n'a pas précipité son retour

A Cortina, elle est retombée dans ses travers techniques et cette bascule sur le ski intérieur. Elle avait perdu cette stabilité, tout comme son genou avait perdu ses ligaments; cette quête d'équilibre qui lui avait permis de revenir au plus haut niveau. Par son engagement et son bagage technique, sa faculté à mettre ses skis à plat au-dessus de la moyenne, elle a pu faire illusion, faire espérer ses fans. A la fin du troisième entraînement (son second pour elle), on l'a aperçu serrer le poing. Tout un symbole.

Mais voilà où le bât blesse: elle skiait, oui, mais à 60, 70% de ses capacités, tout au plus. A chaque entraînement, les appuis manquaient d'assurance. Et dès que son genou gauche devait être mis à contribution, elle basculait sur l'intérieur pour le décharger. Son ski sonnait creux, il avait perdu sa substance. Tout était fragile, précaire. Elle avait déjà failli chuter lors du dernier test chronométré.

Lindsey Vonn a bien failli se faire très mal avant même le jour de course.
Image: dr
Lindsey Vonn a failli tomber lors du troisième entraînement de la descente des JO.
Image: dr

Sa faute est là; elle est psychologique et technique. Est-ce un péché d'orgueil? Oui.

Une minute trente séparait la reine de la vitesse aux 84 victoires en Coupe du monde de l'immortalité. Sur les pentes de Cortina d'Ampezzo, on sentait la légende s'écrire en temps réel, tel un scénario hollywoodien. On songeait alors à Unbroken, où Angelina Jolie retraçait le parcours hors-norme de Louis Zamperini. Au moment de partir pour les JO de Berlin en 1936, son frère lui avait soufflé: «Un instant de souffrance vaut une gloire éternelle.»

Cette phrase a dû résonner dans la tête de Vonn. Mais elle a fait l'erreur de vouloir en faire trop, d'oser appuyer sur ce fameux pied gauche dans ce dévers, alors qu'elle ne l'avait pas engagé lors des deux entraînements. Selon elle, comme elle l'explique sur Instagram, sa ligne était «trop intérieure» (de 13 centimètres). «Mon bras droit a accroché l’intérieur de la porte, ce qui m’a fait pivoter et a entraîné le crash.»

In this image taken from video provided by Olympic Broadcasting Services, OBS, United States&#039; Lindsey Vonn crashes during an alpine ski women&#039;s downhill race, at the 2026 Winter Olympics, in ...
Keystone

Un excès d'agressivité que son genou ne pouvait plus supporter. Elle voulait retrouver l'éclat de son ski aperçu à St. Moritz ou à Zauchensee cette saison, enchaînant des lignes très directes avec cette stabilité nouvelle depuis l'amorce de sa seconde carrière. Sauf qu'elle n'était plus cette skieuse.

En trichant sur sa technique – comprenez: en cherchant à compenser son genou meurtri –, avec cette prothèse partielle en titane qui remplace désormais une partie de son articulation, Lindsey Vonn a donné sans le savoir une leçon implacable au monde du sport: on ne peut pas skier sur une seule jambe et prétendre atteindre son rêve.

On tient déjà l'une des images fortes des JO
Mathilde Gremaud avec son drapeau suisse en forme de cape pourrait rester comme l'un des plus beaux instantanés de ces Jeux olympiques 2026.
Dans quelques années, ceux qui rendront visite à Mathilde Gremaud verront peut-être cette image encadrée dans le salon: la Fribourgeoise, anneaux olympiques et numéro 1 sur le dossard, semblant voler dans le ciel de Livigno avec un drapeau suisse en forme de cape. Une image déjà mythique qui a été prise par le photographe de Keystone Peter Klaunzer.
L’article