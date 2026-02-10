Bagarre générale en NBA ++ Csillag marque

Bagarre générale entre Hornets et Pistons Une bagarre générale a éclaté entre Hornets et Pistons Image: KEYSTONE/AP/Nell Redmond Une bagarre générale a éclaté lors du succès des Pistons à Charlotte (110-104) lundi en NBA. Quatre joueurs ont été expulsés dans cet affrontement houleux.

Cade Cunningham a marqué 33 points pour Detroit, leader de la Conférence Est, qui a mis fin à la série de neuf victoires consécutives des Hornets. Ce duel a dégénéré en chaos au milieu du troisième quart-temps lorsque Moussa Diabaté, le pivot français de Charlotte, a commis une faute sur Jalen Duren, le pivot de Detroit.

Diabaté et Duren se sont affrontés front contre front, et l'Américain de 22 ans a repoussé son adversaire d'un coup de la main au visage. Cela a déclenché une bagarre générale qui a donné lieu à des échauffourées et des coups de poing un peu partout sur le terrain.

Après plusieurs minutes d'interruption, les arbitres ont expulsé Duren et son coéquipier Isaiah Stewart, ainsi que deux joueurs de Charlotte, Diabaté et l'ailier Miles Bridges. Stewart avait quitté le banc en courant pour se joindre à la bagarre, tentant de frapper Bridges, qui a donné un coup de poing à Duren alors que les esprits s'échauffaient.

Un autre incident s'est produit au quatrième quart-temps lorsque l'entraîneur principal des Hornets, Charles Lee, a été expulsé, ulcéré par une faute sifflée contre son équipe. Lee a dû être maîtrisé par des membres du staff technique de Charlotte avant d'être escorté hors du terrain.

L'entraîneur de Detroit J.B. Bickerstaff a clairement rejeté la responsabilité de cet incident sur les joueurs de Charlotte, affirmant que Duren s'était simplement défendu. "Je déteste que ça ait dégénéré à ce point. Mais si quelqu'un vous frappe, vous avez le devoir de vous protéger, et c'est ce qui s'est passé ce soir", a-t-il assuré.



Un casque avec des photos d'athlètes morts fait polémique Le casque de Vladyslav Heraskevych fait polémique Image: KEYSTONE/AP/Aijaz Rahi Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a justifié le port aux JO 2026 par le porte-drapeau de son pays, Vladislav Heraskevych, d'un casque arborant des photos d'athlètes tués par la Russie.

Vladislav Heraskevych a pris part lundi à Cortina à un entraînement de skeleton avec sur la tête un casque gris portant les images sérigraphiées de plusieurs de ses compatriotes morts à la guerre, avant selon lui de se voir interdire de le porter.

"Cette décision me brise le coeur. J'ai le sentiment que le Comité international olympique (CIO) trahit des athlètes qui ont fait partie du mouvement olympique en ne leur permettant pas d'être honorés là où ils ne pourront plus jamais se produire", a-t-il écrit sur Instagram.

"Son casque arbore les portraits de nos athlètes qui ont été tués par la Russie", a pour sa part écrit sur Telegram Volodymyr Zelensky, qui salue l'initiative. "Le patineur artistique Dmytro Sharpar, tué au combat près de Bakhmut; Yevhen Malyshev, un biathlète de 19 ans tué par les occupants près de Kharkiv; et d'autres athlètes ukrainiens dont la vie a été emportée par la guerre menée par la Russie."

Le CIO ne s'est pas exprimé sur cet incident à ce stade mais la charte olympique bannit en principe les manifestations jugées "politiques".

Appel Pour Volodymyr Zelensky, Vladislav Heraskevych a "rappelé au monde le prix de notre lutte. Cette vérité ne peut être gênante, inappropriée ou qualifiée de +manifestation politique lors d'un événement sportif+".

Evoquant des précédents "où le CIO a autorisé de tels hommages", Heraskevych a annoncé faire appel. "Nous préparons un recours officiel auprès du CIO et lutterons pour pouvoir participer à la compétition avec ce casque", a-t-il souligné.

La délégation ukrainienne aux Jeux de Milan-Cortina comporte 46 athlètes. Treize athlètes russes participent pour leur part sous bannière neutre, une sanction imposée par le CIO après l'invasion de l'Ukraine par Moscou quelques semaines après les derniers Jeux olympiques d'hiver à Pékin en 2022.



Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi Le ski de fond helvétique abattra son atout majeur mardi aux JO de Milan-Cortina.

Nadine Fähndrich a les moyens de conquérir une première médaille olympique en sprint. En ski freestyle, Andri Ragettli espère quant à lui enfin briller aux Jeux.

Ses derniers résultats attestent de l'excellence de sa forme. Nadine Fähndrich reste sur deux podiums dans un sprint en style classique, la technique en vigueur pour l'épreuve individuelle mardi à Tesero, avec notamment une 2e place le 3 janvier sur ce même parcours olympique dans le cadre du Tour de Ski.

La Lucernoise de 30 ans a bouclé sa préparation dans la Vallée de Conches, où elle a terminé 3e du sprint classique avant de cueillir un probant 9e rang sur 20 km fin janvier. Cinquième du sprint des JO 2022 - mais en skating -, elle est mûre pour un exploit olympique, un an après avoir conquis deux médailles de bronze dans la discipline aux Mondiaux (en individuel et par équipe).

Les principales adversaires de Nadine Fähndrich devraient être Suédoises. Victorieuse dans la Vallée de Conches, Linn Svahn fait figure de favorite, au même titre que ses compatriotes Maja Dahlqvist et surtout Jonna Sundling. Chez les hommes, Johannes Hösflot Klaebo semble intouchable, alors que les meilleurs Suisses sont plus à l'aise en skating qu'en classique.

A 27 ans, Andri Ragettli dispute comme Nadine Fähndrich ses troisièmes JO. Le Grison, champion du monde de slopestyle en 2021, n'est jusqu'ici pas parvenu à donner sa pleine mesure aux Jeux. Il reste sur une frustrante 4e place à Pékin 2022. A Livigno, il laisse volontiers la pression aux Norvégiens, emmenés par le double champion du monde en titre Birk Ruud, et aux Américains.

Britschgi entre en scène Côté suisse, la journée sera aussi marquée par l'entrée en lice du patineur artistique Lukas Britschgi à l'occasion du programme court. Le Schaffhousois vise un Top 8 sur la glace de Milan. En ski alpin, difficile d'envisager un podium suisse dans le combiné par équipe dames tant les descendeuses ont manqué leur affaire dimanche. Les biathlètes masculins espèrent en revanche bien briller dans l'individuel, où le tir a une importance capitale.



Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia Lindsey Vonn a annoncé lundi soir sur ses réseaux sociaux s'être fracturée le tibia lors de la descente olympique de Cortina. Image: KEYSTONE/AP/JACQUELYN MARTIN Lindsey Vonn s'est fracturé le tibia lors de sa chute dans la descente olympique à Cortina d'Ampezzo. L'Américaine de 41 ans l'a annoncé lundi soir sur Instagram.

"Malheureusement, j'ai subi une fracture complexe du tibia qui, bien que stable pour le moment, nécessite plusieurs opérations pour être complètement soignée", a écrit Vonn.

Malgré la douleur intense, elle dit "ne rien regretter". Son ligament croisé rompu à la suite de sa sortie de piste à Crans-Montana n'a rien à voir avec sa chute, a souligné Vonn. "J'étais simplement trop près de ma ligne de douze centimètres lorsque mon bras droit s'est coincé dans la porte." Pouvoir se présenter dans le portillon de départ dimanche a été "un sentiment incroyable que je n'oublierai jamais", a-t-elle ajouté.

"Savoir que j'étais là et que j'avais une chance de gagner était déjà une victoire en soi", a poursuivi Vonn. "Je savais aussi que les courses sont risquées. C'était et cela restera toujours un sport incroyablement dangereux."



La Suisse craque en fin de match face aux Etats-Unis La gardienne de l'équipe de Suisse Andrea Braendli s'est démarquée face aux Etats-Unis. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Suissesses se sont inclinées face aux Etats-Unis 5-0 mardi lors du tournoi olympique. L'équipe de Colin Müller a livré une solide prestation durant deux tiers, avant de craquer en fin de match.

Face à une des sélections favorites du tournoi, qui a remporté une médaille olympique à chaque édition depuis l'introduction du hockey féminin en 1998, les Suissesses ont rapidement cédé. La défenseure des Boston Fleets Haley Winn a ouvert la marque pour les Etats-Unis dès la 7e.

La portière Ava McNaughton a ensuite dû s'employer à plusieurs reprises pour repousser les tentatives d'égalisation de la Suisse, comme à la 30e à la faveur d'un tir de Rahel Enzler. Mais les Américaines, invaincues dans ce tournoi, ont fini par inscrire le deuxième but quatre minutes plus tard par Joy Dunne.

En troisième période, Hannah Bilka a porté l'avance des Nord-Américaines à trois longueurs dès la 42e avant qu'Alexandra Carpenter puis Caroline Harvey ne portent le score à 5-0 à la 48e. Malgré une nouvelle défaite sans appel, les Suissesses ont montré un visage offensif en progression, avec 21 tirs contre la cage américaine, contre seulement six face au Canada samedi.

Les joueuses de Colin Müller disputeront leur dernier match de phase de groupe mardi (21h10) face à la Finlande, qui s'est inclinée lors de ses deux premières rencontres.



Petit tremplin: Gregor Deschwanden sur le podium La joie compréhensible de Gregor Deschwanden Image: KEYSTONE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE C'est sans doute l'une des médailles les plus inattendues du sport suisse: Gregor Deschwanden a obtenu le bronze au petit tremplin à Predazzo lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Le Lucernois âgé de 34 ans a réussi deux excellents sauts à 106 et 107 m. Il n'a pas craqué sous la pression alors qu'il était 4e après la manche initiale. Au contraire, il a gagné un rang pour se hisser sur le podium, à égalité avec le Japonais Ren Nikaido.

Le duo n'a été devancé que par l'Allemand Philipp Raimund (102/106,5 m) et l'étonnant Polonais Kacper Tomasiak (103/107 m). Raimund s'est imposé avec 3,4 points d'avance sur le Polonais et 8,1 points sur Nikaido et Deschwanden.

Les deux autres Helvètes en lice ont aussi obtenu leur place en finale. Le jeune Felix Trunz s'est montré à son avantage avec des sauts à 101,5 et 100 m, ce qui lui a valu le 18e rang. Sandro Hauswirth (100/98,5 m) a pour sa part manqué son deuxième saut et a terminé 29e.



Luge: La Suissesse Maag dixième à mi-course La Suissesse Natalie Maag est classée au 10e rang après deux manches sur quatre. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Natalie Maag a conservé l'espoir de remporter un diplôme olympique à Cortina d'Ampezzo. Après les deux premières manches lundi, la Zurichoise est classée au 10e rang intermédiaire.

Maag, qui s'est fixé comme objectif d'obtenir un diplôme olympique, a perdu près d'une seconde sur le meilleur temps, soit environ une demi-seconde par manche. Pour atteindre son objectif de diplôme olympique, elle devra combler son retard actuel de trois dixièmes sur la 8e place mardi (à partir de 17h00).

L'Allemande Julia Laubitz a repris la tête de course de justesse à sa compatriote Merle Fräbel au terme de la deuxième manche. Toutes deux ont fait la différence sur la troisième place, qui est occupée par la Lettone Elina Bota avec environ une demi-seconde d'avance sur la première place.



Patinage de vitesse: Leerdam offre le 1er titre aux Pays-Bas Jutta Leerdam est la première Néerlandaise à remporter un titre lors de ces JO 2026. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Jutta Leerdam a remporté le 1000 m en patinage de vitesse en signant un nouveau record olympique en 1'12''31. La Néerlandaise a devancé sa compatriote Femke Kok de 28 centièmes.

Le bronze est revenu à la Japonaise Miho Takagi (à 1''36). Ces deux médailles sont les premières remportées par les Pays-Bas lors des JO 2026. Seule Suissesse en lice dans cette épreuve, Kaitlyn McGregor a terminé à la 17e place sur trente classées, à près de quatre secondes de la vainqueure.



Combiné: L'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard Nef (à gauche) sont champions olympiques du combiné Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le combiné par équipe messieurs sourit décidément aux Suisses.

Après le triplé des Mondiaux 2025, ils ont signé un doublé olympique lundi. Franjo von Allmen et Tanguy Nef ont cueilli l'or en devançant Marco Odermatt et Loïc Meillard, qui partagent la deuxième marche du podium avec les Autrichiens Vincent Kriechmayr/Manuel Feller.

Le "MVP" de cette journée est bien Tanguy Nef. Le Genevois, toujours en quête d'un premier podium en Coupe du monde, a signé une manche de slalom de feu. Il a réalisé le meilleur chrono pour permettre à son équipe de prendre les commandes avec 0''99 d'avance sur la paire Kriechmayr/Feller.

Les trois derniers slalomeurs en lice n'ont pas tenu le choc. Loïc Meillard a néanmoins maîtrisé son sujet sur le bas du parcours pour aller chercher l'argent. Associé à Alexis Monney, Daniel Yule a en revanche manqué son affaire, son duo reculant de la 2e à la 13e place finale. Dernier à s'élancer, l'Italien Alex Vinatzer a également flanché, terminant 7e avec Giovanni Franzoni.

Pour mémoire, l'an dernier aux Mondiaux, Swiss-Ski avait pu fêter un triplé dans cette épreuve pour sa première au programme d'un grand événement. Loïc Meillard avait alors triomphé en compagnie de Franjo von Allmen, lequel signe ainsi à Bormio le même doublé descente/combiné qu'à Saalbach. Les paires Alexis Monney/Tanguy Nef et Stefan Rogentin/Marc Rochat avaient complété le podium.



Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle Mathilde Gremaud a conservé son titre olympique en slopestyle Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Mathilde Gremaud a écrit lundi une page d'histoire du sport féminin helvétique.

La Fribourgeoise de 26 ans a décroché à Livigno son deuxième titre olympique d'affilée en ski slopestyle, devenant ainsi la première Suissesse à obtenir trois podiums consécutifs aux JO dans la même discipline. Elle avait cueilli l'argent en 2018.

Mathilde Gremaud, qui pointait au 2e rang après le 1er run, a fait la différence grâce à une deuxième manche plus propre et plus technique. La Gruérienne a alors pris les commandes avec... 0,38 point d'avance sur sa grande rivale chinoise Eileen Gu, qui a chuté sur son dernier passage. La Grisonne Giulia Tanno a terminé 5e.



Malorie Blanc absente du combiné féminin Malorie Blanc ne disputera pas le combiné par équipe Image: KEYSTONE/EPA/JURE MAKOVEC Swiss-Ski a annoncé les paires qui seraient au départ du combiné par équipe olympique mardi à Cortina. Malorie Blanc n'a pas été retenue.

La Valaisanne pourra ainsi se concentrer sur le Super-G. Les entraîneurs ont préféré Delia Durrer qui fera équipe avec Eliane Christen.

La paire numéro un est donc composée de Corinne Suter et Camille Rast, la deuxième de Jasmine Flury et Wendy Holdener et la troisième de Janine Schmitt et Mélanie Meillard.



Une défaite pour terminer pour les Schwaller Les époux Schwaller ont conclu leur tournoi sur une défaite Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les époux Yannick et Briar Schwaller-Hürlimann ont conclu le tournoi olympique de double mixte sur une défaite, leur cinquième en neuf matches.

Le duo helvétique s'est incliné 8-4 devant le Canada lundi en fin de matinée.

Yannick Schwaller aura l'occasion de se reprendre avec la Team Genève, qui a les moyens d'aller chercher une médaille dans le tournoi de curling "classique" dès mercredi. Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni fera pour sa part des favoris chez les dames, dont le tournoi débutera vendredi.



Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup Alexis Monney a réussi le 2e temps de la descente du combiné Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Giovanni Franzoni a signé le meilleur temps de la descente du combiné par équipe lundi matin à Bormio.

Mais trois duos suisses peuvent croire en leur étoile grâce aux belles performances d'Alexis Monney, Marco Odermatt et Franjo von Allmen.

Deuxième de la descente olympique à 0''20 de Franjo von Allmen, Giovanni Franzoni s'est cette fois-ci montré le plus rapide sur la Stelvio. L'Italien a fait la différence sur le bas du parcours, reprenant au moins trois dixièmes à tous ses principaux rivaux sur les 16 dernières secondes de course.

Son compère Alex Vinatzer abordera donc la manche de slalom (dès 14h) dans une position idéale. Mais il sera forcément sous pression à l'heure de s'élancer après-midi. Et les écarts sont infimes: Alexis Monney (2e) a perdu 0''17, Marco Odermatt (3e) 0''28 et Franjo von Allmen (4e) 0''42.

Partenaires respectifs du Fribourgeois, du Nidwaldien et du Bernois, Daniel Yule, Loïc Meillard et Tanguy Nef ont tous les moyens d'aller chercher le titre. La lutte pour le podium promet d'être passionnante, même si Dominik Paris (associé à Tommaso Sala) est le seul autre skieur à avoir perdu moins de 0''90 sur Franzoni.

Le Français Clément Noël, dont le partenaire Nils Allègre a perdu 0''91, devra sortir le grand jeu pour venir s'immiscer dans cette lutte. Mais il en a les moyens. Ce sera en revanche plus compliqué pour les Autrichiens, leurs descendeurs ayant tous lâché au moins 1''25. Et pour le dernier slalomeur suisse Matthias Iten, Stefan Rogentin ayant terminé à 1''84.



L'actu du foot féminin Le FC Thoune féminin a enfin cueilli son 1er succès de la saison Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. La première victoire du FC Thoune féminin est enfin arrivée. Après avoir perdu tous leurs matches - sauf un nul - avant la trêve hivernale, les Bernoises ont remporté leur première victoire de la saison contre le FC Lucerne (4-2). L'attaque semble donc avoir été travaillée pendant la trêve hivernale. Avant la victoire contre Lucerne, Thoune n'avait marqué que 10 buts en douze matchs.

CLASSEMENT. Rien n'a changé en tête du classement. Servette Chênois mène toujours le bal après sa victoire 3-0 contre Zurich et reste invaincu, les Grasshoppers sont ses premiers poursuivants avec sept points de retard. En bas du classement, Thoune a dépassé Aara, qui est toujours en quête d'une première victoire après une défaite 3-0 contre YB.

Les Suissesses à l'étranger ANGLETERRE. Aurélie Csillag est en pleine forme. Lors de la victoire 4-1 de Liverpool contre Aston Villa, elle a marqué le dernier but du match dans les arrêts de jeu, son premier en Super League anglaise. Noelle Maritz n'a quant à elle pas réussi à convaincre avec Aston Villa. Elle a été remplacée après 45 minutes.

ITALIE. La Juventus Turin a célébré une victoire 2-0 contre Côme. Les deux Suissesses Viola Calligaris et Lia Wälti étaient toutes deux sur le terrain dès le début du match. Environ cinq minutes avant la mi-temps, la capitaine de l'équipe nationale suisse a délivré l'assist pour le 1-0.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a remporté une victoire tranquille (3-0) avec Barcelone contre Logroño. L'attaquante de 19 ans a joué pendant les 90 minutes, mais n'est impliquée directement sur aucun des trois buts. Après une première mi-temps sans but, Barcelone a marqué le 1-0 à la 50e minute, le 3-0 tombant six minutes plus tard.

