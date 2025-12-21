brouillard
DE | FR
burger
Sport
Commentaire

La VAR tue le foot suisse | Commentaire

La VAR tue le foot suisse
Fedayi San en contact avec la VAR lors d'un match entre le LS et Lucerne.Image: KEYSTONE
Commentaire

La VAR tue le foot suisse

En Super League, la VAR est utilisée de manière trop excessive. Ce qui devait rendre le football plus juste devient un véritable casse‑tête pour les fans, au stade comme devant leur écran.
21.12.2025, 15:5821.12.2025, 16:06
Stefan Wyss

Lorsqu’en conférence de rédaction, une journée quelconque de Super League s’impose comme l’un des principaux sujets du jour, c’est qu’il s’est passé quelque chose d’inhabituel. C’était le cas jeudi, au lendemain de la victoire 6-2 de Grasshopper, avant-dernier du championnat, sur la pelouse des Young Boys.

Une collègue de la rédaction était présente au match et a partagé après coup la colère des supporters locaux. Des sifflets assourdissants, selon ses propres termes. Rien de très étonnant après autant de buts encaissés. Mais le cœur du problème n’était pas le résultat. Les fans ne sifflaient pas leur entraîneur Gerardo Seoane. Ni Loris Benito ou Chris Bedia. Ni aucun autre joueur bernois.

C’est l’arbitrage vidéo, la VAR, qui avait gâché leur soirée foot.
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde

J’ai ressenti la même chose. De mon côté, j’ai suivi la rencontre avec deux collègues dans un bar sportif. Nous voulions voir des matchs. Du football. Mais nous n’avons vu que quelques occasions et une poignée de dribbles. A la place, il y avait des arbitres portant la main à l’oreille. Des hommes en noir dessinant un rectangle avec leurs deux index. Des directeurs de jeu enchaînant avec un bras levé ou tendu. Désormais, tout le monde sait ce que cela signifie: VAR, VAR, VAR.

A Berne, la VAR et les arbitres se sont imposés de la manière la plus envahissante possible. Le moment le plus agaçant est survenu à la 83e minute, lorsque l’arbitre Alessandro Dudic a écouté pendant près de quatre minutes son assistance avant d’aller consulter les images et de confirmer une décision qu’il avait déjà prise. Pas de penalty pour YB. Car s’il y avait bien une main adverse, celle-ci était précédée d'une position de hors-jeu. Cinq minutes de tergiversations pour déterminer s’il pouvait y avoir une erreur manifeste.

Biel, Bern, April 26 2025: Alessandro Dudic after the Swiss Cup 1/4 final Football game between FC Biel-Bienne 1896 and BSC Young Boys at Tissot Arena in Biel, Switzerland. Kjetil Waber / SPP PUBLICAT ...
Alessandro Dudic a dirigé YB-GC.Image: www.imago-images.de

Des fans privés d’information

Main? Hors-jeu? En tant que téléspectateur, je savais au moins de quoi il s’agissait. En Bundesliga ou en Serie A, l'arbitre explique sa décision aux spectateurs après l'intervention de la VAR. En Suisse, en revanche, les supporters présents au stade se retrouvent dans un silence total. Ils n’ont aucune information.

Et c’est là que réside le principal problème de la VAR: elle n’agit plus du tout selon l’esprit de ses inventeurs. Pendant que je regardais à l’écran des images fixes et des lignes de hors-jeu calibrées, je me suis souvenu d’une journée média que j’avais suivie il y a près de dix ans au siège de la FIFA. Le célèbre ancien arbitre Massimo Busacca y expliquait pourquoi la VAR avait été inventée et comment elle devait devenir une bénédiction pour le football:

«Il s’agit d’éviter les erreurs manifestes. Comme un penalty que le monde entier aurait vu... sauf une personne: l'arbitre»

Selon l’idée de la FIFA, la VAR devait intervenir uniquement si elle était certaine, dans les 30 secondes suivant l’action, qu’une erreur d’arbitrage avait été commise. Entre ces 30 secondes évoquées lors de la journée média en 2016 et ces interminables minutes d'attente, mercredi à Berne, il y a un monde. Je n'ose même pas imaginer ce que cela donnera à la prochaine Coupe du monde, quand la VAR ne se limitera plus aux buts, penaltys et cartons rouges, mais interviendra probablement aussi pour les deuxièmes cartons jaunes et les corners. Une règle à laquelle le championnat de Suisse pourrait bien lui aussi se conformer prochainement...

Une légende du foot romand prend sa retraite
Plus d'articles sur le sport
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
de Romuald Cachod
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
de Klaus Zaugg
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
de Ralf Meile
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
de Sven Papaux
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
de Romuald Cachod
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
de Maurizio Minetti, François Schmid-Bechtel
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
de Klaus Zaugg
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
de Romuald Cachod
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
1
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
de Sven Papaux
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
de Julien Caloz
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
de jakob weber
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
de Romuald Cachod
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
de Julien Caloz
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
1
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
de Julien Caloz
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
de Julien Caloz
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
Le dernier combat de John Cena
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Maroc a un plan pour devenir une puissance du foot
Aux quatre coins du pays, des recruteurs traquent de jeunes talents promis à un avenir hors norme. Au cœur d’un complexe discret mais ambitieux, ces adolescents voient leur destin basculer, parfois bien au-delà du terrain de football. Reportage.
Chaque année, Tarik El Khazri parcourt des milliers de kilomètres à travers le Maroc pour détecter de jeunes talents prometteurs recrutés pour la prestigieuse Académie Mohammed VI de football (AMF), qui alimente les équipes nationales du pays-hôte de la CAN cet hiver et co-organisateur de la Coupe du monde 2030.
L’article