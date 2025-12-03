larges éclaircies
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde

La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde

L’instance dirigeante du football mondial souhaite donner plus de poids à l’assistance vidéo, qui pourrait intervenir dans deux nouvelles situations au prochain Mondial.
03.12.2025, 16:5503.12.2025, 17:33
Romuald Cachod

L'assistance vidéo va-t-elle encore évoluer? Il y a de fortes chances.

Selon le Times, la FIFA fait actuellement pression sur l’IFAB, garante des lois du jeu, afin d’obtenir une dérogation lui permettant d’étendre les pouvoirs de la VAR lors de la prochaine Coupe du monde.

La Nati est mal barrée

L’instance souhaiterait que la technologie puisse être utilisée dans deux nouveaux cas:

  1. lorsqu’un corner a manifestement été accordé à tort,
  2. et en cas de second carton jaune litigieux, sanction synonyme d'expulsion.

La FIFA justifie cette requête en soulignant qu’une compétition de l’envergure de la Coupe du monde ne peut tolérer d'erreurs d'arbitrage. Par conséquent, elle se doit de tout mettre en œuvre pour les limiter.

D’après L’Equipe, l’IFAB devrait aborder la question des seconds cartons jaunes lors d’une réunion prévue en janvier. «L’idée d’utiliser la VAR dans ce cas bénéficie d’un large soutien», ajoute le quotidien français.

Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire

L’utilisation de l’assistance vidéo pour contrôler les corners rencontrerait en revanche moins de soutien, l’UEFA étant par exemple opposée à cette évolution.

Pour rappel, la VAR peut actuellement intervenir en cas d’erreur manifeste ou d’incident grave manqué, que ce soit pour les buts, les penaltys, les cartons rouges et l’identification des joueurs à avertir ou exclure.

Si le protocole venait à être étendu, les interruptions se multiplieraient, alors même que la FIFA cherche à les limiter. Preuve en est: à l'occasion de la Coupe arabe des nations, organisée au Qatar jusqu’au 18 décembre, tout joueur faisant appel aux soigneurs doit ensuite quitter la pelouse pendant deux minutes. L’objectif est de réduire les simulations et les pertes de temps qui en résultent.

