La finale de la Coupe du monde aura lieu au MetLife Stadium. Image: keystone

Voici comment avoir des billets pour la Coupe du monde

Celles et ceux qui veulent vivre le Mondial 2026 en chair et en os ont dès aujourd’hui une nouvelle chance d’obtenir des billets. Voici comment fonctionne la procédure, combien coûtent les tickets et combien chacun peut en acheter.

Plus de «Sport»

Un article de

Il ne reste plus que huit mois avant la Coupe du monde de football, organisée cette fois aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Tandis que plusieurs équipes se battent encore pour décrocher leur qualification, le tournoi – qui réunira pour la première fois 48 équipes – a déjà commencé… pour les fans. En effet, la Fifa a lancé la deuxième phase de vente de billets. Cette fois, tout le monde peut tenter sa chance.

Puis-je déjà acheter des billets pour le Mondial?

Non, pas encore. Pour l’instant, les fans doivent simplement s’enregistrer sur le site de la Fifa avant le 31 octobre. Contrairement à la première phase, réservée aux détenteurs de cartes Visa, cette nouvelle étape est ouverte à tous.

La Fifa a précisé à l’agence de presse allemande DPA que la plateforme dédiée est ouverte à partir de lundi, 16 heures, pendant exactement quatre jours.

➡️ Le moment où vous vous inscrivez n’aura aucune influence sur vos chances d’être sélectionné·e, assure l’instance mondiale.

Les heureux élus seront tirés au sort et recevront un e-mail de confirmation. Celui-ci indiquera une fenêtre de temps – probablement entre novembre et début décembre – durant laquelle ils pourront acheter leurs billets. Il sera possible de se procurer des billets individuels pour les 104 matchs, mais aussi des tickets par lieu ou des packs par équipe.

Combien coûtent les billets de la Coupe du monde?

Pour les matchs de poule, les billets les moins chers sont annoncés à 60 dollars US (environ 47 francs suisses). A l’autre extrême, le ticket le plus cher – pour la finale du 19 juillet à East Rutherford, près de New York – coûtera plus de 6 000 dollars US (soit environ 4 759 francs suisses), selon la Fifa. L’organisation n’a pas encore publié d’autres catégories de prix officielles.

Mais grâce à de nombreux screenshots de la première phase, un aperçu de la grille tarifaire a circulé. Pour le match d’ouverture du 11 juin au stade Azteca de Mexico, le média The Athletic évoque des prix allant d’environ 370 dollars pour la catégorie la plus basse à 1 825 dollars pour la plus élevée. Les tarifs semblent d’ailleurs varier selon le lieu: un match de groupe à Boston serait moins cher qu’un à Los Angeles.

Selon plusieurs témoignages, très peu de billets à 60 dollars étaient disponibles lors de la première phase. Et le système de tarification dynamique aurait provoqué de fortes hausses de prix. D’après The Athletic, le billet de catégorie 1 pour le deuxième match de groupe des Etats-Unis a pris 30 dollars en seulement deux jours.

Est-ce la dernière chance d’obtenir des billets?

Non, pas du tout. Une nouvelle opportunité s’ouvrira après le tirage au sort des groupes, prévu le 5 décembre à Washington. Les fans pourront alors postuler pour des matchs déjà fixés. Les derniers billets disponibles seront mis en vente peu avant le début du tournoi, selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

Des blocs de supporters réservés par nation ainsi que des réservations pour les matchs à élimination directe (valides uniquement si l’équipe progresse) seront proposés plus tard. Les fédérations participantes devraient également recevoir de nouveaux quotas à distribuer à leurs fans.

Au SoFi Stadium (Los Angeles), les billets sont plus chers que dans d'autres stades. Image: keystone

Pourquoi la Fifa est-elle critiquée?

D’abord, parce que les détenteurs de cartes Visa ont été favorisés lors de la première phase. Ensuite, parce qu’il n’existe plus de prix fixes, ils sont désormais ajustés dynamiquement en fonction de la demande. Jost Peter, du collectif Unsere Kurve (réd. «Notre virage»), explique:

«Des prix excessifs, des systèmes de vente exclusifs et une préférence systématique pour une clientèle fortunée entraînent une exclusion sociale et chassent la culture fan active des stades.»

Un troisième grand point de critique vise le marché de la revente. Sur la plateforme officielle, la Fifa prélève une commission de 15% à la fois auprès du vendeur et de l’acheteur. Concrètement, pour un billet revendu 200 dollars, le vendeur touche seulement 170 dollars, tandis que l’acheteur paie 230 dollars après la taxe. Résultat: la Fifa empoche 60 dollars supplémentaires sur un seul ticket.

Comment la Fifa répond-elle aux critiques?

Interrogé par la DPA, un porte-parole de la Fifa explique que ce modèle de prix dynamique reflète «les pratiques actuelles et en évolution» des grands organisateurs d’événements sportifs et de divertissement. Les frais de revente, ajoute-t-il, «correspondent aux tendances du secteur dans différents domaines du sport et du spectacle».

Aux Etats-Unis et au Canada, cette méthode est courante. Seul le Mexique impose par la loi que le prix de revente ne puisse pas dépasser le tarif initial.

Ai-je besoin d’un visa?

Les citoyens suisses voyageant à des fins touristiques dans l’un des pays hôtes n’ont pas besoin de visa. Cependant, il faut une autorisation électronique de voyage avant le départ. Pour le Canada, l’eTA coûte 7 dollars canadiens par personne. Pour les Etats-Unis, l’autorisation Esta revient à 40 dollars US par personne.

Traduit de l'allemand (riz/t-online)