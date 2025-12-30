Kylian Mbappé et ses compatriotes ne porteront pas de maillot blanc en Amérique du Nord. Image: keystone

Le maillot de la France va vivre une révolution au Mondial

Selon un site spécialisé, les Bleus joueront la Coupe du monde 2026 avec un maillot extérieur vert menthe. Il s'agit d'un symbole, qui fait déjà débat.

Il y aura un grand changement dans le look des Bleus lors de la prochaine Coupe du monde 2026 (11 juin au 19 juillet). Selon plusieurs médias français, qui reprennent le fiable site spécialisé en équipement Footy Headlines, le maillot extérieur de l'équipe de France sera vert. Une première.

Habituellement, la sélection française joue avec un deuxième maillot blanc, comme c'était par exemple le cas à l'Euro 2024. RMC Sport rappelle qu'il y a eu de rares exceptions – entre 1954 et 1962, puis en 2008 – où il a été rouge.

Adrien Rabiot et ses compatriotes arborent traditionnellement un maillot extérieur blanc. image: Keystone

Le choix de ce vert – un vert menthe, plus précisément – est tout sauf un hasard, comme le précise Footy Headlines:

«Le design du maillot rend hommage à la Statue de la Liberté, un cadeau de la France aux Etats-Unis, symbolisant les liens historiques entre les deux nations»

Le maillot vert menthe de la France, avec ses logos cuivrés. image: footy headline

Le célèbre édifice à New York – représentant une femme coiffée d'un diadème, qui tient une tablette et brandit une torche – est vert menthe. Les logos du maillot, à savoir le coq et la virgule de l'équipementier Nike – sont, eux, de couleur cuivre, comme la flamme de la torche.

La Statue de la Liberté a été offerte par la France aux Etats-Unis en 1886, pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance de ceux-ci (avec dix ans de retard). Les deux pays entretiennent des liens étroits et amicaux depuis longtemps, puisque le Royaume de France avait soutenu logistiquement – envois de soldats et de matériel – et financièrement les Etats-Unis dans leur guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne (1775 à 1783), alors grande rivale des Français.

La Statue de la Liberté à New York, érigée en 1886, est un cadeau de la France aux Etats-Unis. image: getty

Cette Coupe du monde en Amérique du Nord est donc l'occasion idéale pour l'équipementier américain de l'équipe de France de symboliser cette amitié, avec un clin d'œil à la Statue de la Liberté. D'autant que les Bleus débuteront leur tournoi à New York, le 16 juin contre le Sénégal. On ne sait pas encore s'ils porteront leur maillot vert à cette occasion (ils n'ont d'ailleurs toujours pas officialisé cette tunique).

Dans leur groupe (relevé), Kylian Mbappé et ses coéquipiers affronteront encore la Norvège et le vainqueur du barrage intercontinental Bolivie, Suriname ou Irak.

«Obligés de s'agenouiller devant les USA»

Sur les réseaux sociaux, les réactions des internautes français sur ce nouveau deuxième maillot sont contrastées. Pas à cause de sa couleur (plutôt appréciée), mais du symbole. Si le «beau clin d'oeil historique» est salué par certains, d'autres déplorent un hommage aux Etats-Unis et son président actuel controversé, Donald Trump. «Nike nous oblige à nous agenouiller devant les USA», peste par exemple un utilisateur de X.

Si la France – vice-championne du monde en titre – remporte le tournoi avec ce maillot vert en finale à New York le 19 juillet, on imagine que ses détracteurs au pays oublieront vite leurs griefs...