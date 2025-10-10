dégagé
La Nati bat la Suède et se rapproche un peu plus du Mondial 2026

La Nati fait un grand pas vers le Mondial 2026
Granit Xhaka (à droite) a ouvert le score sur penalty contre la Suède. Image: keystone

La Nati se rapproche un peu plus du Mondial 2026

L’équipe de Suisse s’est imposée 2-0 en Suède ce vendredi soir, grâce notamment à un but de Granit Xhaka sur penalty. C’est un pas important vers la Coupe du monde 2026, d’autant que dans l’autre match du groupe, le Kosovo a concédé le nul 0-0 face à la Slovénie.
10.10.2025, 22:3810.10.2025, 22:58

Toujours parfaite! L'équipe de Suisse a signé une troisième victoire consécutive dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026. Elle s'est imposée 2-0 vendredi à Solna contre la Suède, son adversaire annoncé dans ce groupe B, grâce à un penalty transformé par Xhaka (65e) et un but tardif du Genevois Johan Manzambi (94e).

La Suisse aurait toutefois dû ouvrir le score plus tôt, sans doute dès le premier quart d'heure, car elle a affiché le même état d'esprit conquérant qui lui avait permis d'empocher six points il y a un mois, contre le Kosovo et la Slovénie. Après huit minutes, elle avait déjà obtenu cinq corners et Breel Embolo avait touché le poteau sur l'un d'entre eux (4e). L'attaquant bâlois est encore passé proche du 1-0, et d'un sixième but consécutif avec la Suisse, quelques minutes plus tard, à la réception d'un bon centre de l'inusable Ricardo Rodriguez (13e).

Xhaka a failli jouer pour la Suède

Isak manque le coche

Les hommes de Murat Yakin, qui avait fait le choix d'aligner le même onze pour la troisième fois de suite, ont largement contrôlé la première mi-temps, mais ils se sont tout de même fait deux grosses frayeurs.

La première lorsqu'Alexander Isak a touché le poteau au terme du premier mouvement offensif suédois. La deuxième quand ce même Isak, par excès d'altruisme, ou manque de confiance, a préféré servir Lucas Bergvall après une intervention manquée de Manuel Akanji à mi-terrain. Face au but quasi-vide, Bergvall s'est pris les pieds dans le ballon (43e), au grand soulagement des 1800 supporters suisses ayant fait le déplacement en Scandinavie.

Au retour des vestiaires, la Suisse a retrouvé de bonnes intentions et Dan Ndoye, après un bel enchaînement, a testé les réflexes du nouveau portier numéro un des Vikings, Viktor Johansson (52e). Ce dernier a encore dû s'employer six minutes plus tard pour détourner une tête trop cadrée de Ruben Vargas (58e).

Ça chauffe chez le prochain adversaire de la Nati

La 140e de Xhaka

Incapable de trouver la faille dans le jeu, la Suisse a donc eu besoin d'un coup de pied arrêté pour faire la différence. Le roublard Djibril Sow, entré en jeu cinq minutes plus tôt, a été déséquilibré par le piston suédois Alexander Bernhardsson. Et en bon capitaine, Granit Xhaka a pris ses responsabilités pour transformer l'offrande, le soir de sa 140e sélection.

Les Helvètes ont tranquillement assuré leur succès lors d'une fin de match qui a vu le défenseur Luca Jaquet faire ses débuts sous le maillot rouge à croix blanche. Le Genevois Johan Manzambi, très remuant dès son entrée en jeu (84e), a tué tout suspense dans le temps additionnel en marquant son deuxième but avec la Suisse.

Avec neuf points en trois matchs, et cinq longueurs d'avance sur le Kosovo, qui a fait match nul 0-0 contre la Slovénie, Granit Xhaka et ses coéquipiers confortent leur première place. Ils pourraient même valider leur billet pour la prochaine Coupe du monde lundi en cas de victoire à Ljubljana, et si les Kosovars ne s'imposent pas en Suède. Une qualification qui, au regard de la maîtrise affichée par cette équipe de Suisse depuis le mois de juin, sonne déjà comme une évidence.

(ats/roc)

