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Tour de France féminin: les soutiens-gorge contrôlés

The breakaway with France&#039;s Oceane Mahe of team Ma Petite Entreprise, Spain?s Idoia Eraso Lasa of team Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi and Czech Republic&#039;s Nikola Noskova of Cofidis Women te ...
C'est un contre-la-montre qui est prévu ce mardi au Tour de France féminin, avec un contrôle spécial juste avant.Image: KEYSTONE

Les coureuses du Tour de France vont subir un contrôle inhabituel

Avant le contre-la-montre de ce mardi, la tenue des cyclistes sera scrutée par des contrôleurs, notamment leur soutien-gorge.
04.08.2026, 10:0504.08.2026, 10:05

Les tenues de coureuses seront contrôlées avant la 4e étape du Tour de France, un contre-la-montre mardi. L'UCI veut s'assurer de l'absence de modification de morphologie au niveau de la poitrine pouvant procurer un gain aérodynamique, a appris l'AFP lundi soir.

Les différentes équipes ont reçu un communiqué de l'Union cycliste internationale indiquant qu'une «attention particulière sera portée au respect de l'article 1.3.032 du règlement de l'UCI, visant les éléments non essentiels et les vêtements ou autres articles/accessoires portés par un coureur qui pourraient modifier la morphologie».

On en parlait ici:

Des soutiens-gorge rembourrés créent la polémique sur le Tour de France

Les commissaires seraient particulièrement attentifs à la présence de soutiens-gorge rembourrés qui, en augmentant la surface de la poitrine des athlètes, permettraient un gain aérodynamique. Les coureuses sont invitées à se rendre dans une tente dédiée à ce contrôle dix minutes avant le départ de leur contre-la-montre à Gevrey-Chambertin.

Ce chrono, disputé sur 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon, devrait effectuer un premier tri parmi les prétendantes à la victoire finale, le 9 août à Nice. Les concurrentes se frotteront, à la mi-course, aux 6,9%, sur 1,8 km, de Marsannay-la-Côte, avant neuf kilomètres très roulants et plutôt descendants vers Dijon. La Bernoise Marlen Reusser est la grande favorite de l'étape.

(ats/yog)

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