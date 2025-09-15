bien ensoleillé26°
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

La victoire de Julian Alaphilippe chez Tudor fait jaser

La victoire de Julian Alaphilippe sous pavillon suisse fait jaser
Julian Alaphilippe a remporté le Grand Prix cycliste de Québec. Image: getty

La tactique de l'équipe suisse Tudor fait jaser

La formation de Fabian Cancellara a signé ce week-end l'une des plus belles victoires de son histoire. Avec son nouveau coureur, Julian Alaphilippe, vainqueur du Grand Prix de Québec en ayant profité d'une stratégie de course autant saluée que critiquée.
15.09.2025, 17:0115.09.2025, 17:10
Plus de «Sport»

Quelle semaine pour l'équipe de Fabian Cancellara. Samedi, Michael Storer a remporté le Mémorial Marco Pantani, trois jours après sa deuxième place sur le Tour de Toscane. Mais la victoire la plus marquante reste celle de son coureur vedette: Julian Alaphilippe.

Le Français s’est imposé vendredi soir sur le prestigieux Grand Prix de Québec, l’une des deux classiques canadiennes du calendrier World Tour. Un succès qui marque à la fois son premier triomphe sous les couleurs de Tudor et sans doute le plus grand accomplissement de l’équipe depuis sa création en 2022.

Une course très originale réunira les stars du peloton

Julian Alaphilippe a construit sa victoire en se glissant dans un contre à 70 kilomètres de l’arrivée, anticipant ainsi les attaques des favoris, notamment Tadej Pogacar. Mais le leader de l'équipe Tudor s'est longtemps contenté de rester à l'arrière du groupe dans lequel il se trouvait: il n'a donc pas relayé ses compagnons de fugue.

Une tactique assumée et dictée par sa direction de course, Alaphilippe étant le seul représentant de sa formation de deuxième division à l'avant, quand les mastodontes du World Tour – Alpecin-Deceuninck, UAE Team Emirates, Astana et Red Bull-Bora-Hansgrohe – pouvaient compter sur au moins deux coureurs.

«Non je ne faisais pas du Thomas Voeckler (réd: un ancien coureur français réputé pour se cacher et dissimuler sa forme). Honnêtement, j’avais de bonnes sensations pendant toute la course, mais à un certain moment, c’était aussi tactique. J’étais le seul représentant de mon équipe à l’avant et il y avait des équipes très fortes, et j’avais l’ordre de mon directeur sportif d’essayer de garder le plus de force possible pour le final»
Julian Alaphilippe au micro des organisateurs

Coureur respecté, au palmarès qui en ferait frémir plus d’un, Alaphilippe n’a pas vraiment eu à parlementer avec ses adversaires pour justifier sa non-participation aux efforts du groupe. Il a ainsi pu économiser ses forces pour le final difficile du GP de Québec, où il a lancé son attaque à 1,5 km de l’arrivée, après avoir accompagné une offensive d'Alberto Bettiol. Roublard, il a su tirer le meilleur parti de ses forces, son panache, à 33 ans, n'étant plus aussi flamboyant qu'autrefois.

QUEBEC CITY, QUEBEC - SEPTEMBER 12: (L-R) Pavel Sivakov of France and UAE Team Emirates - XRG on second place, race winner Julian Alaphilippe of France and Team Tudor Pro Cycling and Alberto Bettiol o ...
Julian Alaphilippe a devancé Pavel Sivakov et Alberto Bettiol au Canada. image: getty

Le comportement de Julian Alaphilippe a toutefois quelque peu agacé Quinten Hermans (Alpecin–Deceuninck), présent dans le même groupe. «Il n’a pas beaucoup travaillé et s’est bien caché. Il a tout à fait le droit de faire ça. C’est un coureur fort, mais il a profité des avantages liés à sa stratégie», a-t-il déclaré auprès de WielerFlits.

Des éléments repris par les plus fervents détracteurs du coureur tricolore, actifs sur les réseaux sociaux. «Sucer les roues et en être fier, c'est non», a par exemple commenté un internaute, tandis que d’autres, au contraire, ont salué la tactique de l’équipe Tudor.

Julian Alaphilippe et sa formation passeront volontiers au-dessus de tout ça. Après tout, même lorsque l’ancien champion du monde se montre offensif, travaille dur ou multiplie les attaques, il essuie des critiques dès qu’il craque et ne peut suivre le rythme des meilleurs. Alors quitte à être épinglé, autant adopter la stratégie la plus efficace pour gagner et faire briller sa nouvelle équipe.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
de Romuald Cachod
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
de Yoann Graber
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
de Louise LE BORGNE
Messi a vécu la même humiliation qu'un Romand
Messi a vécu la même humiliation qu'un Romand
de Yoann Graber
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
de Jasmin Steiger
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
de Romuald Cachod
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
de Niklas Helbling
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
de Simon Häring
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
de Yoann Graber
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
de Céline Feller
Il faudra être malin pour voir la Nati au Mondial de hockey en Suisse
Il faudra être malin pour voir la Nati au Mondial de hockey en Suisse
de Klaus Zaugg
«La boxe suisse a les talents pour envoyer un athlète aux JO»
«La boxe suisse a les talents pour envoyer un athlète aux JO»
de Alyssa Garcia
Wawrinka marque un point de génie
Wawrinka marque un point de génie
de Yoann Graber
«Ils ont castré les parcours»: une star suisse du VTT se fâche
«Ils ont castré les parcours»: une star suisse du VTT se fâche
de Emil Rohrbach
On connaît déjà le futur champion suisse de hockey
On connaît déjà le futur champion suisse de hockey
de Klaus Zaugg
Ce Valaisan a dit non à la Suisse: il brille avec son nouveau pays
Ce Valaisan a dit non à la Suisse: il brille avec son nouveau pays
de Romuald Cachod
Ces deux footballeurs sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu
Ces deux footballeurs sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu
de Yoann Graber
Ce détail dans le stade du FC Bâle fâche les fans
Ce détail dans le stade du FC Bâle fâche les fans
de Benjamin Wieland
Un jeune Romand intègre l'équipe qui catapulte les Suisses en NBA
Un jeune Romand intègre l'équipe qui catapulte les Suisses en NBA
de Romuald Cachod
Ce geste à l’US Open a choqué
Ce geste à l’US Open a choqué
de Yoann Graber
Quelle équipe a le plus beau maillot de National League?
Quelle équipe a le plus beau maillot de National League?
«La National League les a livrés en pâture»
«La National League les a livrés en pâture»
de Klaus Zaugg
Le vainqueur du SwissPeaks Trail est engagé dans une folle aventure
1
Le vainqueur du SwissPeaks Trail est engagé dans une folle aventure
de Romuald Cachod
Cette scène furtive entre Yakin et son adjoint veut dire beaucoup
Cette scène furtive entre Yakin et son adjoint veut dire beaucoup
de michael lehmann
Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche
Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche
de Klaus Zaugg
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
1
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
de Yoann Graber
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
de Simon Häring
Violent accident en Valais
Violent accident en Valais
Le long combat d'une star suisse du handisport
Le long combat d'une star suisse du handisport
de lia perbo
Cette course à la voile est une école à champions
Cette course à la voile est une école à champions
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
1
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
de Yoann Graber
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
«La National League les a livrés en pâture»
La ligue suisse de hockey a limogé Ryan Gardner à la suite de l’affaire Bayreuther. En revanche, Marc Reichert, également critiqué pour avoir validé le non-lieu concernant le joueur du LHC, conserve son poste. Le syndicat des joueurs, par l’intermédiaire de son président, l’ancien gardien Jonas Hiller, nous éclaire sur cette décision.
L’affaire Gavin Bayreuther a suscité une vive polémique: pour rappel, le défenseur lausannois a asséné un coup dans le dos au juge de ligne Dario Fuchs lors du quart de finale contre Langnau. L’incident, non remarqué par les arbitres sur le moment, n’a entraîné aucune sanction, ni durant la rencontre, ni après.
L’article