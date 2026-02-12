Des supporters juifs menacés à Bâle
Dimanche après-midi, le Parc Saint-Jacques était en ébullition lorsqu'Ibrahim Salah a inscrit le 2-1 à la dernière minute et renversé la rencontre en faveur du FC Bâle dans un «Klassiker» où les émotions sont toujours à leur comble.
Sebastian* et ses amis en ont fait l’expérience. Peu après le coup de sifflet final, ils ont vu quatre personnes s’approcher du filet de séparation dans le secteur B3, à côté du bloc visiteurs. Il raconte:
Le fait qu'il porte la kippa permet d’identifier clairement le groupe comme juif. Leurs places se trouvent dans le secteur B4 voisin. Après ces menaces, la peur s’installe. L’un des amis signale l’incident au service de sécurité, puis le groupe quitte rapidement le stade, espérant éviter tout débordement.
Les images encore à analyser
Sebastian décide d’écrire au FC Bâle. Dans sa réponse, le club se distancie de «toute forme de discrimination» et annonce vouloir entreprendre les démarches nécessaires pour faire la lumière sur les événements.
Le club rhénan va consulter son prestataire en charge de la sécurité et analyser les images de vidéosurveillance, indique Remo Meister, porte-parole du FCB, en réponse à watson. Il précise:
Pénalement répréhensible
Jonathan Kreutner, secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI), parle d’un incident rare sous cette forme, mais sérieux:
Les propos dépassent ce que l’on peut considérer comme la «normalité du stade». Le salut hitlérien et la menace de mort ne sont pas seulement inacceptables: ils sont aussi pénalement répréhensibles. Les autorités doivent donc, selon lui, intervenir.
Cet incident est le deuxième à caractère antisémite en quelques jours en Suisse. Lundi dernier, un juif orthodoxe de 26 ans a en effet été blessé lors d’une agression à Zurich. L’auteur, âgé de 40 ans, a tenu des propos insultants et antisémites après les faits. (trad. btr)
*nom modifié