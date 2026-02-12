Le dernier match entre Bâle et Zurich a donné lieu à des menaces antisémites au Parc Saint-Jacques. Image: Watson

Des supporters juifs menacés à Bâle

Lors du match de Super League entre le FC Bâle et le FC Zurich dimanche, un groupe de supporters juifs a été victime d’insultes antisémites et de menaces. Le club rhénan a ouvert une enquête.

Yann Lengacher

Dimanche après-midi, le Parc Saint-Jacques était en ébullition lorsqu'Ibrahim Salah a inscrit le 2-1 à la dernière minute et renversé la rencontre en faveur du FC Bâle dans un «Klassiker» où les émotions sont toujours à leur comble.

Sebastian* et ses amis en ont fait l’expérience. Peu après le coup de sifflet final, ils ont vu quatre personnes s’approcher du filet de séparation dans le secteur B3, à côté du bloc visiteurs. Il raconte:

«Ils nous fixaient d’un air menaçant. L’un d’eux a fini par faire le salut hitlérien et a crié qu’il voulait tous nous tuer»

Le fait qu'il porte la kippa permet d’identifier clairement le groupe comme juif. Leurs places se trouvent dans le secteur B4 voisin. Après ces menaces, la peur s’installe. L’un des amis signale l’incident au service de sécurité, puis le groupe quitte rapidement le stade, espérant éviter tout débordement.

«J’ai assisté à plus de cent matchs, mais cela ne m’était encore jamais arrivé»

Les images encore à analyser

Sebastian décide d’écrire au FC Bâle. Dans sa réponse, le club se distancie de «toute forme de discrimination» et annonce vouloir entreprendre les démarches nécessaires pour faire la lumière sur les événements.

Le club rhénan va consulter son prestataire en charge de la sécurité et analyser les images de vidéosurveillance, indique Remo Meister, porte-parole du FCB, en réponse à watson. Il précise:

«S’il existe des images permettant d’éclaircir l’incident, nous les transmettrons aux autorités compétentes»

Pénalement répréhensible

Jonathan Kreutner, secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI), parle d’un incident rare sous cette forme, mais sérieux:

«Il ne s’agit pas d’une simple provocation de supporters ni d’une réaction à chaud après un match perdu»

Les propos dépassent ce que l’on peut considérer comme la «normalité du stade». Le salut hitlérien et la menace de mort ne sont pas seulement inacceptables: ils sont aussi pénalement répréhensibles. Les autorités doivent donc, selon lui, intervenir.

Cet incident est le deuxième à caractère antisémite en quelques jours en Suisse. Lundi dernier, un juif orthodoxe de 26 ans a en effet été blessé lors d’une agression à Zurich. L’auteur, âgé de 40 ans, a tenu des propos insultants et antisémites après les faits. (trad. btr)

*nom modifié