Les influenceuses Gianna et Tyra testent le ballon officiel de l'Euro 2025, devant l'abbaye de Saint-Gall. Image: watson

La Suisse a une idée pour attirer les fans à l'Euro 2025

Suisse Tourisme souhaite profiter de l'Euro féminin de foot cet été pour promouvoir les huit villes hôtes, alors l'organisme a fait appel à des influenceuses. Reportage.

Adrian Bürgler

Cet été, la grande fête du foot féminin se déroulera en Suisse. Plus de 500 000 billets ont déjà été vendus pour l'Euro (2 au 27 juillet). Des supporters venus de tout le continent viendront soutenir leur équipe dans notre pays.

Forcément, tous les acteurs concernés souhaitent profiter de ce grand événement – en particulier les huit villes où se dérouleront les matchs. Pour rappel, il s'agit de Bâle, Berne, Genève, Lucerne, Zurich, Thoune, Saint-Gall et Sion.

Afin de montrer dès maintenant au public international ce que ces sites ont à offrir en dehors des matchs, Suisse Tourisme a invité des influenceuses spécialisées dans le football en provenance de onze pays qualifiés pour l'Euro.

Sion, capitale du Valais, accueillera des matchs de l'Euro 2025. image: keystone

A Saint-Gall, nous avons rencontré l'Allemande Gianna et l'Anglaise Tyra. Chacune d'elles est accompagnée d'une collègue pour l'aider à créer du contenu – toutes sont armées de caméras et de téléphones. Gianna, originaire de Kassel, vit désormais à Berlin. Elle compte plus de 350 000 abonnés sur TikTok, 184 000 sur YouTube et 40 000 sur Instagram. Tyra, quant à elle, vient de Londres, et possède 240 000 followers sur TikTok et 155 000 sur Instagram.

Les deux jeunes femmes, âgées d'une vingtaine d'années, sont très sympathiques et manifestement heureuses d'être là. Tyra est extravertie et pose de nombreuses questions, tandis que Gianna est un peu plus calme. La première activité de la journée est une visite guidée du centre-ville de Saint-Gall, incluant la célèbre bibliothèque de l'abbaye. C’est déjà la quatrième étape de la tournée des influenceuses en Suisse pour le football: elles ont auparavant visité Bâle, Zurich et Berne.

Bien entendu, la célèbre bibliothèque de l'abbaye fait partie du circuit à Saint-Gall. image: watson

Dans la cité de l’est de la Suisse, elles découvrent l'architecture spectaculaire de la bibliothèque de l'abbaye, de la cathédrale et de la vieille ville. Des exclamations telles que «Wow!» et «C’est magnifique!» fusent à tout moment – il ne fait aucun doute que ces jeunes femmes sauront vendre les villes suisses.

Des expertes du foot

Toutefois, aucune d'entre elles n'est réellement dans son élément. Elles ne sont pas des influenceuses de voyage. Gianna s'était fait un nom en tant que footballeuse freestyle avant de se lancer dans la création de contenu. Tyra a joué longtemps dans les équipes de jeunes de Tottenham et travaille désormais aussi comme recruteuse.

Et comme Gianna, elle poste principalement des vidéos liées au football, bien qu'elle se réjouisse de cette nouvelle expérience. La Britannique s'enthousiasme:

«C’est vraiment quelque chose de nouveau. Mais les photos et vidéos semblent plaire à mon public»

Un exemple de publication sur Instagram de Tyra, à Lucerne. image: instagram

Leurs véritables passions ressortent immédiatement, quand elles s'attardent aussi longtemps auprès des garçons jouant au football dans la cour de l'abbaye que devant les fresques de la cathédrale. Ou encore quand, pendant le dîner, elles prennent quelques minutes pour jouer avec le ballon officiel de l'Euro.

La veille, elles ont toutes eu la chance d’assister à un entraînement dirigé par la sélectionneuse de l’équipe nationale suisse, Pia Sundhage. Gianna, l'Allemande, s'enthousiasme:

«Je pensais qu’elle allait considérer ça comme une obligation, mais on dirait qu’elle s’est vraiment amusée. Elle dégage une aura incroyable.»

Tyra pense même que, durant le tournoi, la Nati «peut surprendre tout le monde, avec ce boost d'être l'hôte». Au contraire, l'Anglaise ne croit pas que ses compatriotes défendront leur titre, car il y a trop de blessures dans les rangs des Three Lions. L'Allemande Gianna livre, elle aussi, son pronostic:

«Bien sûr, j’aimerais que le titre revienne à l’Allemagne, mais il est probable qu’il n’y ait pas de solution face aux championnes du monde espagnoles»

Lieux mythiques et clichés typiques

Pendant la visite de la ville de Saint-Gall, Tyra publie sa vidéo de Zurich. Tout comme Gianna, elle poste sur Instagram et TikTok, mais aussi sur YouTube. Suisse Tourisme espère ainsi toucher la génération Z et l'inciter à visiter les cités suisses – Zurich, par exemple, avec le musée FIFA, la chocolaterie Lindt & Sprüngli ou une balade en bateau sur le lac. À Saint-Gall, Tyra vivra un autre moment fort de son séjour: la Londonienne découvre, pour la première fois, une vache de près.

Gianna a fait une belle promotion à la ville de Saint-Gall sur Instagram. image: instagram

Les deux influenceuses reviendront-elles en Suisse cet été? Gianna a acheté un billet pour le match Allemagne-Danemark à Bâle et attend de voir si d’autres occasions se présenteront.

Tyra n’a pas encore de billets, mais elle aimerait bien être à Saint-Gall pour le match Angleterre-Pays de Galles: «Là, il faut absolument qu’on gagne, sinon les Gallois vont nous charrier pendant des mois. Ce n’est pas possible».

Adaptation en français: Yoann Graber