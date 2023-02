Il se démet un doigt en pleine course et règle le problème à sa façon

Le cycliste canadien Michael van den Ham s’est remis en place l’annulaire de la main droite tout seul, dimanche lors des Mondiaux de cyclo-cross.

Team watson Suivez-moi

Il y a eu beaucoup d'action sur le tracé d’Hoogerheide (Pays-Bas) dimanche, et pas seulement à l'avant de la course, où Wout van Aert et Mathieu van der Poel (vainqueur) se sont disputés le titre jusqu'au sprint final. En queue de peloton, Michael van den Ham a aussi fait le spectacle, même s'il aurait préféré sur ce coup que ça n'arrive pas.

33e de la course masculine des Mondiaux de cyclo-cross, le Canadien a été surpris en train de remettre lui-même son annulaire droit en place après une chute.

Vidéo: watson

L'incident s'est produit lors du premier tour de l'épreuve. «Il n’y avait pas d’autre solution pour reprendre la course», a assuré Van den Ham sur son compte Instagram.

Le coureur a aussi montré une image de son doigt avant l'intervention.

Image: Instagram

On comprend mieux l'urgence de la situation, même si en ce qui nous concerne, on aurait sagement attendu l'intervention de l'équipe médicale sur place. (jcz)