Skateboard: Sandro Dias réussit un double record du monde

Une légende du skate réussit un double record du monde «impossible»

Le Brésilien Sandro Dias (50 ans) a relevé un défi fou, ce jeudi à Porto Alegre, qu'il avait en tête depuis plus de 40 ans.
28.09.2025, 11:5128.09.2025, 11:51
Esteban ROJAS

Une descente vertigineuse de 60 mètres à 103,8 km/h sur une rampe ultra-pentue installée contre un immeuble de 22 étages... Légende du skate, le Brésilien Sandro Dias est fier d'avoir rendu «possible» un double record mondial «presque impossible».

C'était jeudi, à Porto Alegre, dans le sud du Brésil: en huit secondes, le sextuple champion du monde a couronné de succès un projet sur lequel il planchait depuis plus d'une décennie.

Le Guinness des records a homologué ses deux performances: la plus longue descente et la vitesse la plus élevée jamais atteinte sur une planche à roulettes.

L'exploit de Sandro Dias en vidéo

Un projet fou né d'un clin d'oeil du destin lors d'un voyage à Porto Alegre pour disputer une compétition amateurs quand il était enfant.

Sandro Dias, 50 ans, a raconté vendredi à l'AFP:

«La première fois que j'ai vu cet immeuble, dans les années 1980, je me suis dit qu'il ressemblait vraiment à ume rampe de skate»

Le rêve d'enfant de faire un «drop» (descente à skate) le long de la façade incurvée de cet édifice, le CAFF de Porto Alegre, est devenu réalité il y a 13 ans quand il a présenté l'idée à son sponsor Red Bull.

«Dans ma tête, c'était possible, mais en fait, c'était presque impossible»
Sandro Dias
Brazilian skateboarder Sandro Dias reacts after dropping a ramp built on the side of the CAFF building (Centro Administrativo Fernando Ferrari) for a new world record during the Red Bull Building Drop ...
Sandro Dias (50 ans) était très ému après son exploit, qu'il avait en tête depuis plus de 40 ans. Image: AFP

Les défis logistiques et financiers ont longtemps contraint à repousser le projet, avant que le skateur ne reçoive finalement le feu vert de son sponsor et des autorités locales il y a trois ans.

Accroché à une voiture à 136 km/h

Sandro Dias a alors débuté une intense préparation physique. «J'avais 47 ans et je n'avais jamais fréquenté de salle de gym, à part pour des séances de kiné quand me blessais», dit-il en rigolant.

Les entraînements se sont intensifiés cette année, avec des gilets lestés pour simuler les effets de la «force G» (accélération gravitationnelle), la même que l'on ressent à l'intérieur d'un avion qui décolle.

Accroché à une corde comme s'il faisait du ski nautique sur la route, il a été trainé sur son skate jusqu'à 136 km/h par une voiture, pour repousser ses limites et tester son équilibre à grande vitesse.

Brazilian skateboarder Sandro Dias poses for a picture after dropping a ramp built on the side of the CAFF building (Centro Administrativo Fernando Ferrari) and attempt to set two new world records du ...
Pour réaliser son double record du monde, Sandro Dias a suivi une préparation physique et mentale spécifique. Image: AFP

Petit gabarit (68 kg), son corps a été soumis à une pression de presque quatre fois son poids quand il a battu le double record jeudi.

La préparation mentale a également été décisive:

«Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient peur pour moi, mais je n'ai pas laissé la peur m'envahir»

Son secret pour se concentrer avant de s'élancer sur la rampe? Un mantra répété dans sa tête en regardant le soleil.

«Quand j'ai commencé à travailler l'aspect mental, je me suis dit que le soleil pourrait me donner de l'énergie, même si je ne m'intéressais pas tellement à ce genre de choses», explique le skateur. Au moment du record, il s'est dit: «C'est le moment, vas-y, tu peux y arriver, ce sont seulement huit secondes!».

Ce skieur a aussi réalisé un record👇

Il réussit un exploit inédit à ski sur l'Everest

Une fois le double record battu, Sandro Dias a levé les bras au ciel avant de se laisser tomber sur les coussins installés pour amortir le choc. Il venait d'écrire une nouvelle page de l'histoire du skate. (afp/yog)

