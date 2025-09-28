Une légende du skate réussit un double record du monde «impossible»
Une descente vertigineuse de 60 mètres à 103,8 km/h sur une rampe ultra-pentue installée contre un immeuble de 22 étages... Légende du skate, le Brésilien Sandro Dias est fier d'avoir rendu «possible» un double record mondial «presque impossible».
C'était jeudi, à Porto Alegre, dans le sud du Brésil: en huit secondes, le sextuple champion du monde a couronné de succès un projet sur lequel il planchait depuis plus d'une décennie.
Le Guinness des records a homologué ses deux performances: la plus longue descente et la vitesse la plus élevée jamais atteinte sur une planche à roulettes.
L'exploit de Sandro Dias en vidéo
Un projet fou né d'un clin d'oeil du destin lors d'un voyage à Porto Alegre pour disputer une compétition amateurs quand il était enfant.
Sandro Dias, 50 ans, a raconté vendredi à l'AFP:
Le rêve d'enfant de faire un «drop» (descente à skate) le long de la façade incurvée de cet édifice, le CAFF de Porto Alegre, est devenu réalité il y a 13 ans quand il a présenté l'idée à son sponsor Red Bull.
Les défis logistiques et financiers ont longtemps contraint à repousser le projet, avant que le skateur ne reçoive finalement le feu vert de son sponsor et des autorités locales il y a trois ans.
Accroché à une voiture à 136 km/h
Sandro Dias a alors débuté une intense préparation physique. «J'avais 47 ans et je n'avais jamais fréquenté de salle de gym, à part pour des séances de kiné quand me blessais», dit-il en rigolant.
Les entraînements se sont intensifiés cette année, avec des gilets lestés pour simuler les effets de la «force G» (accélération gravitationnelle), la même que l'on ressent à l'intérieur d'un avion qui décolle.
Accroché à une corde comme s'il faisait du ski nautique sur la route, il a été trainé sur son skate jusqu'à 136 km/h par une voiture, pour repousser ses limites et tester son équilibre à grande vitesse.
Petit gabarit (68 kg), son corps a été soumis à une pression de presque quatre fois son poids quand il a battu le double record jeudi.
La préparation mentale a également été décisive:
Son secret pour se concentrer avant de s'élancer sur la rampe? Un mantra répété dans sa tête en regardant le soleil.
«Quand j'ai commencé à travailler l'aspect mental, je me suis dit que le soleil pourrait me donner de l'énergie, même si je ne m'intéressais pas tellement à ce genre de choses», explique le skateur. Au moment du record, il s'est dit: «C'est le moment, vas-y, tu peux y arriver, ce sont seulement huit secondes!».
Une fois le double record battu, Sandro Dias a levé les bras au ciel avant de se laisser tomber sur les coussins installés pour amortir le choc. Il venait d'écrire une nouvelle page de l'histoire du skate. (afp/yog)