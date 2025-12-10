Vidéo: twitter

Le FC Barcelone a un problème avec son nouveau stade

Les fans de Francfort ont eu des comportements dangereux pour les autres spectateurs, mardi en Ligue des champions. L'agencement du secteur visiteurs questionne.

Le premier match européen dans le nouveau Camp Nou de Barcelone, ce mardi en Champions League, ne laissera pas que des belles images. La faute à certains fans de l'Eintracht Francfort, qui ont semé le chaos en tribune.

Comme le relatent plusieurs médias, les fans du club allemand, massés dans le secteur visiteur (ils étaient environ 2 000), ont lancé de nombreux projectiles sur les spectateurs barcelonais assis juste en dessous. Ça a été le cas notamment après le deuxième but barcelonais à la 53e minute, qui a donné l'avantage aux locaux. Parmi ces objets: des gobelets de bière, des briquets et même des fumigènes. Quand on sait qu'une torche allumée atteint 1 000°C, on imagine les dégâts qu'elle peut faire si elle atterrit sur quelqu'un... Même un gobelet rempli de bière et un briquet ont de quoi blesser gravement la personne visée.

Les vidéos de ces méfaits des supporters de Francfort font un bad buzz sur les réseaux sociaux, en choquant de nombreux internautes qui ne manquent pas d'exprimer leur indignation et réclament des sanctions.

«Les supporters de Francfort ont été lamentables. Ce sont vraiment des dégueulasses, ils ont passé leur temps à jeter leurs bières sur les fans adverses» Un compte pro-Barça sur X

Les images montrent aussi des supporters allemands malmener les parois de protection en plexiglas, en les secouant violemment. Le journaliste sportif espagnol Gerard Romero s'insurge:

«J’espère qu’on ne recroisera pas ces Allemands… et si c’est le cas, j’espère que Barcelone refusera de leur attribuer des billets. Je ne veux pas de ces importuns dans notre stade.»

Les architectes du nouveau Camp Nou (le mythique stade barcelonais a été rénové en profondeur) doivent, eux, regretter d'avoir placé le secteur visiteur juste au-dessus de fans locaux assis... Même si le problème vient, ici, du mauvais comportement des supporters de Francfort.

Ce n'est pas la première fois que cet endroit de la nouvelle arène du FC Barcelone fait parler: le 2 décembre, un fan de l'Atlético Madrid partageait une vidéo pour montrer à quel point le secteur visiteurs était, selon lui, inconfortable, avec notamment des piliers qui empêchent de bien voir le terrain.

Sur le terrain justement, mardi soir, c'est Barcelone qui s'est finalement imposé (2-1), après avoir concédé l'ouverture du score à la 21e minute. Les Catalans ont renversé la vapeur grâce à un doublé du défenseur français Jules Koundé (50e et 53e minutes).

Une victoire qui permet au Barça de remonter à la 14e place de cette Ligue des champions (10 points en six matchs). L'Eintracht Francfort, lui, n'occupe que le 30e rang sur 36 mais peut toujours espérer finir dans les 24 premiers et ainsi se qualifier pour les barrages. (yog)