Vidéo: twitter

Ça s'est très mal fini

L'arrivée de la troisième étape du Tour du Venezuela, mardi, ne s'est pas du tout déroulée comme prévu. La faute à un motard de la caravane imprudent.

Plus de «Sport»

La scène est aussi spectaculaire qu'effrayante. Elle s'est produite mardi, lors de la troisième étape du Tour du Venezuela cycliste, à Santa Elena de Arenales.

Alors que les coureurs avaient déjà entamé le sprint final dans la dernière ligne droite, une moto de la caravane a fauché plusieurs cyclistes lancés à pleine vitesse, quelques mètres avant l'arrivée. Roulant en travers de la route, le motard a catapulté les malheureux dans les balustrades, sous les cris horrifiés des spectateurs.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Les cyclistes piégés n'ont absolument rien pu faire pour anticiper et éviter cet accident, entièrement dû à l'imprudence du motard, qui a subitement changé de direction. C'est ce qu'explique L'Equipe:

«A quelques mètres seulement de la ligne d'arrivée, le pilote a décidé de déposer son passager, puis d'engager un demi-tour, tandis que les coureurs arrivaient lancés.»

Selon Jordin Morales, un journaliste local qui a rapporté l'incident sur ses réseaux sociaux, cet accident a fait cinq blessés: trois cyclistes, un policier et un juge de course. «Plusieurs personnes auraient également été évacuées sur des civières», précise CNews. De son côté, le compte spécialisé «Le Gruppetto» rassure sur la plateforme X:

«Les cyclistes souffriraient de blessures mineures»

Une autre arrivée catastrophique👇 Il n'aurait jamais dû célébrer trop vite...

Heureusement, plus de peur que de mal donc, lors de cette scène peu banale qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. (yog)