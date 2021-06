Sport

Divertissement

La semaine de watson en 10 histoires, c'est juste là !👇



Image: shutterstock

La semaine de watson en 10 histoires, c'est juste là !👇

Cette semaine, on a causé de Biden, de Poutine, de football, de tennis, d'amour, de sexisme, d'Europe, de paysans et de marketing. On rembobine!

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Sexisme et politique

Le sexisme en politique, c'est pÎ du passé. Le 14 juin, jour de la GrÚve des Femmes, les deux parlementaires Jacqueline de Quattro (PLR, Conseil national) et Céline Vara (Verte, Conseil des Etats) ont décidé de dénoncer ce qu'elles vivent. En vidéo et sous le micro d'Agathe.

Je bashe, tu bashes ...

On a dit, pas le physique. On a dit, pas les mamans. On a dit, pas les pays. Wow. Trop tard! Antoine, railleur mais de bonne humeur, vous parle de la France. Des Frouzes. Le french-bashing, cÎté romand, reprendra-t-il, comme si de rien durant cet Euro?

Ils s'en footent

Ce n'est pas parce qu'on est incroyable aux fourneaux qu'on aime forcĂ©ment bouffer. C'est le chemin qu'a empruntĂ© Christian pour nous rappeler qu'ĂȘtre un as du ballon rond ne veut pas dire qu'on kiffe le football. Comme l'ex-gardien de Fulham et du Real Madrid Alphonse Areola, par exemple: «Ma femme connaĂźt plus les rĂ©sultats que moi. Tu peux me parler de football, je ne connais rien.»

La nouvelle Italie

Julien et Alberto avaient un petit doute. Et ils ont eu raison. En allant interroger celui que l'on surnommait le «Michel-Ange du football», ils ont compris que l'équipe d'Italie de l'Euro 2020, c'est une nouvelle équipe d'Italie. Et tout le monde (ou presque) savoure!

GenĂšve reine du monde

Ah, ils étaient contents! Qui donc? Les Genevois, évidemment. Quand Poutine et Biden décident de débouler au bout du lac, c'est déjà une consécration. Et une fois la poignée de main et la discussion digérée, quand tout s'est bien passé, encore plus. Guillaume en a eu la confirmation en plantant son stylo dans la fraßche fierté du président du Conseil d'Etat.

La vache, quel métier ...

Le lendemain des votations, Jonas a quitté les pavés de la ville pour se frotter à la sueur montagnarde et quotidienne d'un agriculteur de 25 ans qui s'appelle Alexandre. Image de pollueur qui colle au paysan, normes qui n'ont jamais été aussi écrasantes, comment diable ose-t-on encore se lancer dans ce métier?

Marketing Ă la carte

Ce fut le petit scandale inoffensif de la semaine. Pogba et Ronaldo qui s'amusent à chatouiller le marketing quand la caméra est bien centrée sur leur personne. Coca pour l'un, Heineken pour l'autre. Gestes hypocrites ou non, l'UEFA a moyennement apprécié et Yoann a voulu tutoyer les racines du mal.

Le climat est tendu

31 activistes du climat ont été condamnés cette semaine à Fribourg pour leur action menée le jour du Black Friday 2019. DerriÚre ces condamnations qui sont au coeur de notre époque, il y a des jeunes, des avocates et des mamans. Agathe a creusé pour mieux comprendre le climat.

It's a match !♄

Parfois, rien n'est objectif. Et surtout pas une déclaration d'amour. Et encore moins pour un perdant. Margaux aime Tsitsipas. Mais alors vraiment. Son jeu de jambes, son coup droit, ses services? Nope. Lui. L'homme. Enfin, le dieu (grec).

Le foot, seriously ?

Pendant que certains hypothĂšquent la maison de leur maman pour pouvoir se payer un maillot de la Nati, une TV gĂ©ante et quelques biĂšres, certains ne savent mĂȘme pas oĂč se dĂ©roulent les rencontres. Copin comme cochon, Ă©videmment. Mais maintenant qu'on a compris que Marie est une cheugy, plus rien ne nous Ă©tonne;)

Et puis, estimez-vous heureux de ne pas avoir lu ce top 10 à cÎté d'un type qui n'y connait rien! Vidéo: watson

Allez, vous mĂ©ritez quelques chiens beaucoup trop gros pour ĂȘtre choux. 1 / 20 26 chiens qui prennent beaucoup trop de placeđŸ¶