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EN DIRECT: Mondial de hockey, la Suisse affronte la Lettonie

Switzerland&#039;s Nico Hischier during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between United States and Switzerland, at the Swiss Life Arena in Zurich, ...
Les Helvètes se mesurent à la Lettonie ce samedi soir.image: Keystone
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Suivez le match Suisse-Lettonie minute par minute

La Nati de hockey affronte la Lettonie pour son deuxième match du tournoi, ce samedi à Zurich (20h20). Score, buts et actions à suivre en direct ci-dessous.
16.05.2026, 18:2416.05.2026, 18:24
Team watson
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  • L'équipe de Suisse joue pour la première fois depuis 2009 un Mondial à domicile. Les attentes sont très grandes: les fans de la Nati espèrent un premier sacre, après quatre finales perdues.
  • La Suisse figure dans le groupe A – dont les matchs se jouent à Zurich – en compagnie notamment des Etats-Unis et de la Finlande.
  • Après sa victoire 3-1 vendredi pour son entrée en lice contre les Etats-Unis, champions du monde et olympiques en titre, la troupe de Jan Cadieux affronte la Lettonie ce samedi à 20h20.
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