En direct
Suivez le match Suisse-Lettonie minute par minute
La Nati de hockey affronte la Lettonie pour son deuxième match du tournoi, ce samedi à Zurich (20h20). Score, buts et actions à suivre en direct ci-dessous.
- L'équipe de Suisse joue pour la première fois depuis 2009 un Mondial à domicile. Les attentes sont très grandes: les fans de la Nati espèrent un premier sacre, après quatre finales perdues.
- La Suisse figure dans le groupe A – dont les matchs se jouent à Zurich – en compagnie notamment des Etats-Unis et de la Finlande.
- Après sa victoire 3-1 vendredi pour son entrée en lice contre les Etats-Unis, champions du monde et olympiques en titre, la troupe de Jan Cadieux affronte la Lettonie ce samedi à 20h20.
Plus d'articles sur le sport
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
de Julien Caloz
«Winti», tu vas nous manquer
de Timo Rizzi
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
de Julien Caloz
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
de Simon haring
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg