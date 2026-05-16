Suivez le match Suisse-Lettonie minute par minute

Les Helvètes se mesurent à la Lettonie ce samedi soir. image: Keystone

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La Nati de hockey affronte la Lettonie pour son deuxième match du tournoi, ce samedi à Zurich (20h20). Score, buts et actions à suivre en direct ci-dessous.

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