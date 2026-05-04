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Noemi Rüegg a remporté la 1re étape du Tour d'Espagne

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Cette Suissesse a marqué les esprits sur le Tour d'Espagne

Noemi Rüegg (EF-Education) a remporté la première étape de la Vuelta femenina. Sa première victoire dans un grand Tour lui permet d'endosser la tunique rouge de leader.
04.05.2026, 09:2604.05.2026, 09:37

Lauréate du Tour Down Under en janvier, Noemi Rüegg (25 ans) a cueilli son deuxième succès de la saison en s'imposant au terme des 113,9 km d'une étape qui reliait Marin et Salvaterra de Miño. Elle s'est imposée devant la Belge Lotte Kopecky, double championne du monde sur route, au terme d'un sprint en légère montée.

«Mes équipières avaient davantage confiance en moi que moi-même. Toute la journée, elles m'ont dit que cette arrivée allait me convenir», a expliqué la gagnante, qui a lancé aux 300 mètres le sprint jugé en légère montée et endosse le premier maillot de leader du général.

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Noemi Rüegg, 7e de la course sur route des JO de Paris 2024, confirme ainsi encore l'étendue de ses progrès. La Zurichoise avait terminé ce printemps 2e de Milan-Sanremo, où seule Lotte Kopecky s'était montrée plus rapide qu'elle dans l'emballage final, et 5e de l'Amstel Gold Race.

Après un début de semaine à l'avantage des sprinteuses ou des puncheuses, la victoire finale dans cette Vuelta devrait se jouer lors des deux dernières étapes, avec une arrivée à Les Praeres (3,9 km à 12,5%) vendredi mais surtout l'arrivée au sommet de l'Angliru (12,1 km à 10,3%), samedi. (ats)

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