Tadej Pogacar célèbre sa victoire lors de la 4e étape de la Vuelta a España en Andorre, le 25 août 2026. Image: EPA EFE

Tadej Pogacar assomme la Vuelta en Andorre

Dans la principauté, le Slovène a écrasé la concurrence dans un circuit de 104 km. En solitaire, il a tenu un rythme que lui seul peut adopter.

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Tadej Pogacar a profité de la 4e étape de la Vuelta pour assommer la course. En Andorre, le Slovène a écrasé la concurrence dans un circuit de 104 km dans la principauté.

A 50 km de l'arrivée, dans la deuxième ascension du jour, le patron du cyclisme mondial a décidé qu'il avait envie de se tester. Sur les pourcentages les plus raides de la Collada de Beixalis, Pogacar a placé son attaque. Seul Felix Gall a tenu quelques centaines de mètres avant de lâcher. Logiquement. Comme tous les autres avant lui.

En solitaire, façon Strade Bianche, le Slovène a tenu un rythme que lui seul peut adopter. Et l'écart a franchi les trois minutes. Un monde.

129e victoire

Vainqueur de son cinquième Tour de France, du Tour de Romandie, du Tour de Suisse et de trois des quatre Monuments disputés cette saison jusqu'ici, Tadej Pogacar a relégué la concurrence loin, très loin, pour remporter sa 129e victoire en carrière.

Le Belge Jarno Widar a fini 2e à 2'39 en enlevant le sprint des viennent-ensuite. Felix Gall complète le podium. Richard Carapaz a perdu 18 secondes sur ce groupe et Skjelmose 38.

Mercredi, la cinquième étape mènera les coureurs de Falset à Roquetes sur 173 km. Quelques côtes dans le dernier tiers du parcours pourraient mener à des attaques intéressantes. (ag/ats)