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Jason Joseph champion d'Europe du 110 mètres haies

epa13165393 Gold medalist Jason Joseph of Switzerland celebrates winning the 110m Hurdles Men during the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 12 August 2026. EPA/TOLG ...
Jason Joseph a triomphé mercredi soir à Birmingham. image: Keystone

Le Suisse Jason Joseph est champion d'Europe du 110 mètres haies

Le Bâlois Jason Joseph a remporté l'or sur 110 m haies aux Européens de Birmingham, mercredi. Son premier sacre à ce niveau, et aussi le premier de l'Histoire pour notre pays dans cette discipline.
13.08.2026, 01:0113.08.2026, 09:33

En ce mercredi d'éclipse solaire, Jason Joseph a brillé au firmament. Le Bâlois est devenu champion d'Europe du 110 m haies à Birmingham, apportant le 14e titre européen à la Suisse dans l'histoire de ces joutes, depuis 1934.

Le grand athlète de Therwil (1m92, 27 ans) a signé sa course référence de la saison (et au-delà), après laquelle il courait depuis de longues semaines. Auteur d'un bon départ pour ses standards – il n'est pas explosif –, il a résisté à la pression du favori, le Français Just Kwaou-Mathey, placé à ses côtés.

Switzerland&#039;s Jason Joseph poses with his gold medal after winning the men&#039;s 110 meters hurdles final at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Wednesday, Aug. 12, 2026 ...
Jason Joseph, nouveau champion d'Europe du 110 m haies. image: Keystone

Jason Joseph l'a emporté en 13''12, 8 centièmes devant Kwaou-Mathey, tandis que le Polonais Jakub Szymanski cueillait le bronze en 13''26.

«C'est sensationnel», s'est exclamée sa mère, la première à l'interview et (presque) toujours à ses côtés.

«Jason donne toujours tout, c'est encore plus beau»

C'est le premier titre en plein air pour le Bâlois, deux ans après sa médaille de bronze aux Championnats d'Europe à Rome. Du bronze converti en or, qui représente le premier titre dans la discipline pour la Suisse dans l'Histoire. Il s'agit aussi du 50e podium depuis 1934, dont le 14e sacre.

Une carrière en dents de scie

Jason Joseph a aussi connu des détours avant de s’installer parmi les meilleurs Européens. Entre 2020 et 2022, le recordman de Suisse (13''07) a passé plusieurs mois par année en Floride dans le groupe du réputé Rana Reider, aux côtés notamment d’Andre De Grasse et d’Omar McLeod. Une expérience qui lui a permis de gagner en vitesse et en puissance, mais qui lui a moins apporté sur le plan technique, le travail spécifique des haies ne répondant pas suffisamment à ses besoins.

Toujours à Birmingham

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Après une saison 2022 frustrante, Joseph a choisi de rentrer en Suisse et de retrouver Claudine Müller, sa coach de longue date. «J’ai compris que j’avais besoin de Claudine», expliquait-il plus tard.

Le choix s’est révélé payant: champion d’Europe en salle du 60 m haies en 2023 avec un record de Suisse (7''41), Joseph a ensuite atteint la finale du 110 m haies aux Mondiaux de Budapest. En 2025, il a encore égalé son record national et remporté à Rome sa première course de Ligue de diamant.

Switzerland&#039;s Jason Joseph, left, crosses the finish line in the men&#039;s 110 meters hurdles final at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Wednesday, Aug. 12, 2026. (AP ...
Jason Joseph, mercredi, lors de sa course victorieuse. image: Keystone

D'un naturel plutôt discret, ce fils d'un père de Sainte-Lucie – pays où il retourne régulièrement – et d'une mère qui veille à le protéger d'un trop-plein de sollicitations a connu beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière. Y compris cette saison, où une blessure aux ischio-jambiers en juin l'a retardé de trois semaines dans sa préparation et lui a fait manquer les réunions de Paris et d'Ostrava.

Mais à Birmingham, il n'y pensait plus. Son cauchemar des Mondiaux de Tokyo l'an dernier, où il avait connu un «black-out» le laissant scotché sur la piste avant même le premier obstacle, semblait bien loin aussi.

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«Je voulais montrer ce que j'avais dans les jambes. J'ai pu exploiter ce que j'avais dans les jambes. J'ai connu beaucoup de choses dans ma carrière, j'ai quand même déjà 27 ans. Je crois que mon expérience va encore m'aider pour la suite», a déclaré le nouveau champion d'Europe.

(ats/yog)

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