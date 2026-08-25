Roger Federer a été sacré cinq fois à l'US Open. Image: www.imago-images.de

«C'est stressant»: Federer fait son grand retour à l'US Open

Le Bâlois retrouve le tournoi new-yorkais ce mardi. Au programme: un match d'exhibition avec Andy Roddick, Andre Agassi, et John McEnroe.

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Roger Federer est de retour à l'US Open. Le maître des lieux jouera mardi à New York lors d'un match d'exhibition sur le célèbre court Arthur Ashe, où il a été sacré cinq fois. «Pour être honnête, c'est stressant. Je n'ai pas joué un seul set depuis, je crois, Hurkacz à Wimbledon, ça doit faire cinq ans», a lancé lundi la légende du tennis suisse avec un sourire.

«Il y a beaucoup de joie de pouvoir revenir là où j'ai vécu tellement de beaux moments.» L'homme aux 20 Grands chelems retrouvera le temps d'un double d'autres grands du tennis: Andy Roddick, Andre Agassi, et John McEnroe. Un quatuor de rêve avant le début de l'US Open dimanche, qui donne à Federer «une vraie opportunité de dire merci et au revoir».

Le Bâlois (45 ans) n'a jamais vraiment fait ses adieux à New York. En 2019, il s'était incliné en quarts face à Grigor Dimitrov. Il comptait bien revenir les années suivantes, mais des blessures l'en ont empêché en 2020 et 2021, avant de prendre sa retraite lors de la Laver Cup en 2022.

«Les enfants grandissent, ils pourront donc profiter un peu de voir leur papa jouer», a glissé Federer à propos de ses quatre enfants, deux paires de jumeaux de 12 et 17 ans.

Bientôt intronisé au Panthéon

Son souvenir le plus précieux à l'US Open? «Je pense que c'est simplement d'avoir pu enchaîner cinq titres de suite», de 2004 à 2008. «C'est le dernier Grand chelem de la saison, tout le monde veut le gagner à tout prix, tout le monde peut jouer sur dur, et avec l'humidité, le vent, et toutes ces différences une année après l'autre, c'est très dur. Donc en y repensant, c'est incroyable.»

Le match de mardi, «ce sera très sympa pour nous, et pareil pour les fans qui seront là pour nous voir jouer». Le «Maître» s'attend à un duel «décontracté».

«On ne joue pas au meilleur des cinq sets»

A la question d'un retour sur les courts comme professionnel, la réponse est claire: «Non, non, non, pas du tout. Merci d'avoir posé la question. Je me demandais si elle allait être posée, mais je suis content de pouvoir clarifier au cas où quelqu'un avait le moindre doute.»

Federer sera intronisé samedi au Panthéon international de tennis, à Newport, dans l'est des Etats-Unis. (jzs/ats/afp)