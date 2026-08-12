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Tennis: Roger Federer n'est plus milliardaire

FILE - Retired tennis player Roger Federer watches the men&#039;s singles quarterfinal match play in between Andrey Rublev of Russia and Ugo Humbert of France in the Shanghai Masters tennis tournament ...
La légende du tennis a perdu de l'argent avec ses actions dans «On». Image: keystone

Federer n'est plus milliardaire

La fortune de la légende du tennis (45 ans) a passé sous la barre symbolique, ce mardi. Voici pourquoi.
12.08.2026, 10:4812.08.2026, 10:58

Roger Federer perd, du moins temporairement, son statut de milliardaire. Comme le rapporte Forbes, sa fortune est tombée mardi à 952 millions de dollars (773 millions de francs suisses). Le tennisman-star a perdu environ 52 millions de dollars en raison de la chute de l'action de «On», marque de sport dont il est copropriétaire.

Certes, «On» a de nouveau annoncé mardi un chiffre d'affaires record pour le deuxième trimestre. Mais ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année ont été légèrement revues à la baisse. L'entreprise table désormais sur une croissance des ventes – corrigée des effets de change – légèrement supérieure à 20%, alors qu'elle prévoyait auparavant au moins 23%. Le marché américain, en particulier, ne croît pas tout à fait aussi fortement qu'espéré.

FILE - Switzerland&#039;s Roger Federer returns the ball to Italy&#039;s Lorenzo Sonego on day seven of the Wimbledon Tennis Championships in London, Monday, July 5, 2021. Roger Federer plans to play ...
Au cours de sa carrière, Federer a gagné 130 millions de dollars. C'est donc hors des courts qu'il a empoché la grande partie de sa fortune. image: Keystone

La Bourse a immédiatement réagi à la dégradation des perspectives de croissance de «On». Le cours de l'action a lourdement chuté de 19% mardi. Federer possède environ 2,5% des actions de l'entreprise. Selon les estimations, sa participation représente environ 296 millions de dollars en actions de classe A et quelque 341 millions de dollars en actions de classe B.

C'est son investissement de 50 millions de dollars dans l'équipementier sportif suisse qui avait permis à l'homme aux vingt titres du Grand Chelem de devenir, l'an dernier, le huitième sportif de l'histoire à accéder au statut de milliardaire. Il avait ainsi rejoint des athlètes comme Tiger Woods, LeBron James ou Michael Jordan.

Là aussi, il y aura de l'argent (un peu) en jeu👇

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Par ailleurs, le Bâlois, qui a fêté ses 45 ans le 8 août, continue de profiter de divers contrats de sponsoring et publicitaires. Son contrat avec la marque de vêtements japonaise Uniqlo, qui lui rapporte 300 millions de dollars sur dix ans, court encore jusqu'en 2028. Il reste également l'ambassadeur de marques comme Rolex, Mercedes-Benz, Sunrise, Lindt, Jura ou UBS.

(abu/yog)

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