Jazz Chisholm Jr. est l'un de ceux qui misent sur la «Torpedo-Bat». www.imago-images.de

Une nouvelle batte révolutionne le baseball

Les Yankees de New York font un carton en ce début de saison. Non seulement la franchise multiplie les home runs, mais en plus, elle bat de vieux records. Une nouvelle forme de batte explique ce succès.

Niklas Helbling Suivez-moi

Plus de «Sport»

Le sujet a été abordé dès les premiers matchs de la saison en MLB. On parle bien sûr des nouvelles battes de baseball utilisées par certains joueurs de la mythique franchise des Yankees.

Celles-ci sont en train de révolutionner la pratique de ce sport. Elles ne sont pas élargies à l'extrémité, comme à l'accoutumée, mais ont leur partie la plus épaisse plus au centre, avant de s'affiner à nouveau. En raison de cette forme, le modèle est appelé la «torpedo bat» et s'est immédiatement montré efficace.

En haut, la fameuse «Torpedo-Bat». En bas, une batte de baseball ordinaire image: x

Lors de leur deuxième match de la saison, les Yankees ont frappé trois home runs d'entrée, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant dans l'histoire de la franchise. Un autre home run a été marqué au cours de la première manche, et il y en avait déjà sept après trois manches, soit un record dans la ligue de baseball la plus prestigieuse au monde.

New York s'est finalement imposé 20-9 contre Milwaukee, les stars des Yankees ayant inscrit au total neuf home runs, un autre record de franchise. Si l'équipe n'avait pas mené au score dans la dernière manche, elle aurait sans doute égalé ou battu les dix home runs établis par Toronto en 1987.

Ce début de saison en fanfare est lié en grande partie aux nouvelles battes utilisées notamment par Jazz Chisholm Jr, Anthony Volpe et Cody Bellinger. Tous trois ont inscrit un home run contre Milwaukee.

L'idée d'un physicien

L'homme derrière cette révolution est Aaron Leanhardt, comme l'a expliqué l'ancien joueur des Yankees Kevin Smith. Leanhardt a travaillé en tant que professeur de physique dans la célèbre université du MIT et a lui-même développé la nouvelle forme utilisée, en collaboration avec les joueurs durant son passage chez les Yankees de 2018 à 2024. Son objectif: rendre les coups plus probables et les échecs moins nombreux.

«L'objectif était de rendre la batte aussi lourde et épaisse que possible à l'endroit où la balle doit être frappée», a expliqué Leanhardt auprès de The Athletic, alors qu’il travaille désormais pour les Marlins de Miami. C’est donc pour cela que la surface la plus épaisse a été déplacée, en tentant de ne pas modifier le poids et la sensation du geste pour les joueurs. Ce qui semble avoir fonctionné, à en croire les propos de Bellinger: «C'est très agréable».

Ces nouveaux clubs, qui ont suscité le scepticisme chez de nombreux observateurs et joueurs, sont néanmoins légaux, a confirmé la ligue ce dimanche. En effet, les battes ne dépassent ni le diamètre maximal de 6,63 centimètres ni la longueur maximale de 106,68 centimètres. Tout est en ordre pour le plus grand bonheur d'Aaron Boone, manager des Yankees. «Nous essayons de gagner avec des détails», a-t-il déclaré, heureux de pouvoir profiter de ce matériel. «Le concept a tellement de sens que je suis déjà convaincu», a pour sa part commenté Anthony Volpe, l’un des joueurs ayant scoré un home run avec la «torpedo bat».

Anthony Volpe a joué avec cette batte ressemblant un peu à une quille de bowling. image: keystone

A ceux qui se demandent pourquoi de nombreux joueurs utilisaient jusqu'à présent des battes plus fines que ce qui était autorisé, Smith, l’ancien joueur professionnel, répond: «C'est une question de densité du bois. Une batte plus fine avec le même poids entraîne une vitesse de balle plus élevée». Le physicien Leanhardt aurait sans doute confirmé ces propos. Cependant, l’avantage résultant d’une surface de touche plus grande serait plus important que l’inconvénient dû à une vitesse légèrement plus faible.

Le meilleur y renonce

Pourtant, même chez les Yankees, certains joueurs font encore confiance à leur ancien matériel. C'est le cas par exemple de la grande star Aaron Judge. Le joueur de 32 ans a battu le record de home run en 2022 avec un total de 62 réalisations en une saison. Il en a inscrit 58 autres l’année dernière, un chiffre que personne n’a atteint dans la ligue. «Pourquoi devrais-je modifier quelque chose?», a demandé Judge, responsable de trois des neuf home runs lors de la victoire contre les Brewers de Milwaukee.

Mais si les Yankees continuent de briller comme ils le font en ce début de saison, le nouvel équipement devrait gagner encore plus de terrain dans les semaines à venir. Interrogé sur ces 15 home runs en trois rencontres, un autre record, voici ce qu’a déclaré Manny Machado des Padres de San Diego: «Ils devraient envoyer quelques-unes de ces battes ici s'ils s'en servent pour frapper autant de home runs».

Les joueurs d'autres franchises se sont déjà entraînés avec ces «torpedo bats», et maintenant que les Yankees ont obtenu un tel succès en match, de plus en plus de professionnels devraient s'y essayer. La révolution est en marche.