image: capture d'écran, montage: watson

Mbappé s'en prend plein la gueule

«Même son crachat, il n’arrive pas à le cadrer.» Le numéro 10 des Bleus, sans masque et sans génie, est la cible des Français comme des Espagnols depuis l'élimination de mardi soir. Mérité? A vous de voir. Florilège.

Officiellement, il voulait y croire. Au point de décider d'ôter son masque pour y voir clair. Officiellement, nous aussi on voulait y croire. Dans les médias français, on pariait sur le match de l'année pour Kylian Mbappé. Un réveil. Un sursaut. Quelque chose qui viendrait clôturer une période politico-footballistique plutôt tendue chez nos amis français. On savait le numéro 10 fatigué, blessé, déconcentré, tendu (rajoutez ici les adjectifs manquants _________.).

Pourquoi Mbappé a raté son Euro: Mbappé vit un enfer

Mardi soir, quand Kiki a fait coucou en entrant dans le stade, on pouvait même déceler une étrange sérénité. Et pas seulement parce que la Tortue Ninja était restée au vestiaire. Il se savait attendu. Trop? Peut-être.

Après un but qui avait de quoi écraser des débuts d'Euro difficile (le premier dans le jeu depuis le début du tournoi) et une vingtaine de minutes plutôt gaillardes, les Bleus ont retrouvé leurs mauvais réflexes. Face à une équipe espagnole qui a su jouer au football, la bande à Deschamps n'a plus jamais montré une réelle envie d'en découdre.

Sans entrer dans une analyse de fond plutôt vaine, disons simplement que la France a merdé. Avec elle, un Mbappé sans masque, mais sans génie.

Dans la foulée de la qualification de son équipe, la presse espagnole ne s'est pas retenue de tacler le futur locataire du Real Madrid. «Mbappé sans masque pour mieux voir le but de Yamal», écrivait notamment Mundo Deportivo, un journal pro-Barcelone, le club de Lamine Yamal, le petit héros de 16 piges qui a humilié les Bleus par un tir extraordinaire en pleine lucarne mardi soir.

Mais les médias n'ont évidemment pas été les seuls à étriller la piètre performance de Kylian Mbappé et de la bande à Deschamps. Internet, toujours très réveillé lorsqu'il s'agit d'armer les vannes, s'en est donné à cœur joie.

Pauvre Mbappé...

«Mbappé, lorsqu'il découvre que, contre l'Espagne, il n'y a pas de second tour»