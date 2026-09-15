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Mené, Sion finit par s'imposer et prend la 2e place

Rilind Nivokazi (SIO) jubelt nach seinem Treffer zum 0:1 im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Basel und dem FC Sion, vom Sonntag, 26. April 2026 im St. Jakob-Park in ...
Rilind Nivokazi est l'homme du match.image: Keystone

Mené, Sion finit par s'imposer et prend la 2e place

Sion a renversé GC 5-2 à Zurich et signe une quatrième victoire de rang. Les Valaisans grimpent à la 2e place grâce à des remplaçants décisifs.
15.09.2026, 21:4315.09.2026, 22:32

En match en retard de la 4e journée de Super League, Sion a réalisé une excellente opération. A Zurich, les Sédunois ont dominé GC 5-2 et remontent à la 2e place au classement.

L'homme du match se nomme Rilind Nivokazi. Entré à la 61e, le Kosovar s'est immédiatement signalé en égalisant à la 63e sur une passe de Lukembila. Nivokazi a remis ça à la 69e, là encore sur un assist de Lukembila. L'attaquant a cependant été un peu trop gourmand quelques minutes plus tard sur un contre où le Kosovar a préféré tenter sa chance plutôt que de servir un Boteli pourtant idéalement placé.

Heureusement, Sylla a pu conclure un contre bien mieux négocié par Kolloli à la 82e pour le 4-2. Lukembila a ajouté un cinquième but à la 91e. Ou quand le coaching de Didier Tholot fait merveille avec quatre buts inscrits par des remplaçants. Avant ce retournement de situation, ce sont les Sauterelles qui avaient ennuyé Sion en marquant autour de la pause, à la 42e sur un penalty de Krasniqi et à la 49e sur un déboulé de Morandi. Les Valaisans avaient eux ouvert le score par Chouaref à la 12e.

Cette quatrième victoire de rang permet donc à Sion d'occuper la place de dauphin de Lugano, à une longueur, mais avec un match en plus.

(sda/ats)

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