en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Football

Foot: la Nati ne serait rien sans l’Allemagne

La Nati ne serait rien sans l’aide du foot allemand

Avant le match contre la Mannschaft, vendredi à 20h45, deux grands noms de l'équipe nationale, Tranquillo Barnetta et Granit Xhaka, saluent l'influence de la Bundesliga sur leur carrière et le niveau de la Nati.
27.03.2026, 17:0027.03.2026, 17:55
Sebastian Wendel

La Suisse contre l'Allemagne. David contre Goliath. Le petit frère contre le grand frère. Les rôles semblent bien répartis, n’est-ce pas? Eh bien, sur les quatre derniers grands tournois, la Nati est allée plus loin que la Mannschaft à trois reprises. Ce n’est qu’à l’Euro 2024 que les deux équipes ont été éliminées ensemble en quarts de finale.

Mais bien sûr, avec quatre titres de champion du monde et trois sacres continentaux, face à notre équipe nationale qui n’a jamais rien gagné, l’Allemagne fait figure de géant. Le contraste est également visible au niveau des championnats: d’un côté, la Bundesliga, l’une des meilleures ligues au monde, très prisée des Alémaniques; de l’autre, la Super League, qui a chuté cette saison à la 20e place au classement UEFA.

A propos de Suisse-Allemagne ⬇️

La Nati va toucher le jackpot grâce à cette femme

Il est donc naturel que les meilleurs footballeurs suisses soient attirés par l’Allemagne. Il y a dix ans, la Suisse était la nation étrangère la plus représentée en Bundesliga. Cette saison, 14 joueurs helvétiques y évoluent encore. Chez nous, en revanche, on ne voit débarquer d’Allemagne qu’une vieille gloire sur le déclin, tout au plus une fois tous les deux ou trois ans. Conclusion: au niveau de l’équipe nationale, la Suisse a récemment mieux performé que l’Allemagne… justement grâce à l’Allemagne.

Lorsque les Suisses ont foulé la grande scène des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014, contre l’Argentine de Lionel Messi, le onze de départ comptait huit joueurs évoluant en Bundesliga. Et lors des huitièmes de finale de l’Euro 2016 face à la Pologne, ils étaient sept. Cette tendance se poursuit jusqu'à aujourd’hui: pour les prochains matchs amicaux contre l’Allemagne, vendredi à 20h45, et la Norvège, mardi prochain, huit joueurs de l’effectif actuel jouent en Allemagne, auxquels s’ajoutent huit autres éléments, devenus internationaux alors qu’ils opéraient en Bundesliga.

Les explications de Tranquillo Barnetta

Tranquillo Barnetta a fait le grand saut en 2004 puis est devenu un joueur de haut niveau en Bundesliga, s’imposant au Bayer Leverkusen, à Schalke et à l’Eintracht Francfort. Avec 75 sélections, il a même acquis le statut de légende de la Nati. S’exprimant pour lui-même et au nom des nombreux Suisses qui ont suivi son chemin, il déclare:

«Nous, les Suisses, avons énormément profité de la Bundesliga, et c’est sans doute encore le cas aujourd’hui. Notre confiance a grandi chez nos voisins, car nous devions être à la hauteur. Nous avons dû nous améliorer physiquement et apprendre à faire nos preuves à l’entraînement comme lors des matchs.»
Tranquillo Barnetta
Tranquillo Barnetta a construit sa carrière en Allemagne.
Tranquillo Barnetta a construit sa carrière en Allemagne.image: Ramon Espinosa

Pour l’ancien milieu offensif, une chose est claire: «Les Suisses de Bundesliga ont eu et ont toujours une influence sur les performances et les succès de la Nati».

Selon lui, la Bundesliga ne se contente pas de faire des jeunes joueurs suisses de meilleurs footballeurs, elle élargit aussi leurs horizons sur le plan humain:

«D’un côté, l’Allemagne est très proche des Alémaniques, et pourtant, la culture y est différente. Je suis devenu plus ouvert, notamment sur des sujets que les Suisses abordent souvent de manière plus restrictive. Par exemple, l’Allemagne est un très grand pays, mais les gens là-bas ne ressentent pas vraiment la distance, alors qu’en Suisse, certains trouvent déjà le trajet jusqu’à Zurich pour un dîner trop long. Je suis parti là-bas en tant que jeune homme et je suis revenu en adulte accompli.»
Tranquillo Barnetta

L’Allemagne a façonné Granit Xhaka

Granit Xhaka est le joueur suisse par excellence à s’être imposé en Bundesliga. En 2012, à 19 ans, il quitte le FC Bâle pour rejoindre Mönchengladbach. Son potentiel est reconnu, mais il se retrouve d’abord sur le banc. Ce n’est qu’au fil de la saison que ce diamant brut au caractère bien trempé devient un leader sûr de lui.

«L’Allemagne, comme première destination à l’étranger, était le choix idéal pour moi. La mentalité, la tactique, l’endurance: ce sont des qualités que la Bundesliga met particulièrement en avant, et dont la sélection suisse bénéficie également.»
Granit Xhaka
epa12528583 Switzerland&#039;s Granit Xhaka (L) celebrates with teammate Fabian Rieder after scoring the 2-1 goal during the FIFA 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Switzerland and ...
Granit Xhaka a joué six saisons en Bundesliga.image: Keystone

A tel point que si l’on se base sur le passé récent, ce sont les Suisses qui méritent le qualificatif «d'équipe de tournoi», et non les Allemands comme d’habitude. Xhaka, cependant, refuse de parler de renversement des rôles. Avant le match amical contre la Mannschaft, il déclare:

«La Suisse n’est certainement pas favorite. L’Allemagne mérite le respect, tant pour sa qualité que pour son palmarès»
Granit Xhaka

Pour une fois, c’est l’entraîneur de la Nati, Murat Yakin, lui-même passé par Stuttgart et Kaiserslautern, qui se montre le plus ambitieux: «Notre objectif est de réaliser la meilleure Coupe du monde de l’histoire de la Suisse». Cela signifierait une qualification pour les demi-finales. Après les humiliantes éliminations en phase de poules, en 2018 puis en 2022, même les Allemands se satisferaient sans doute d’un tel résultat.

Plus d'articles sur le sport
Ajoie est désavantagé par la ligue en play-out
Ajoie est désavantagé par la ligue en play-out
de Romuald Cachod
Alex Frei craque pour deux pépites romandes
Alex Frei craque pour deux pépites romandes
de Daniel Wyrsch, Thoune
Mikaela Shiffrin a encore ces records à battre
Mikaela Shiffrin a encore ces records à battre
de Niklas Helbling
Le foot suisse veut révolutionner la Challenge League
Le foot suisse veut révolutionner la Challenge League
de Stefan Wyss
Ce tennisman a eu une réaction «honteuse» envers un ramasseur de balles
Ce tennisman a eu une réaction «honteuse» envers un ramasseur de balles
de Yoann Graber
La Nati va toucher le jackpot grâce à cette femme
La Nati va toucher le jackpot grâce à cette femme
de François Schmid-Bechtel, Sebastian Wendel
Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot
Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot
de Jérôme RASETTI
Le Real Madrid a commis une énorme bourde avec la blessure de Mbappé
Le Real Madrid a commis une énorme bourde avec la blessure de Mbappé
de Yoann Graber
L'arrogance a tué l'EV Zoug
L'arrogance a tué l'EV Zoug
de Klaus Zaugg
La chanson de l'équipe suisse de hockey suscite l'indignation
La chanson de l'équipe suisse de hockey suscite l'indignation
Un jeune basketteur romand flambe en Coupe d'Europe
Un jeune basketteur romand flambe en Coupe d'Europe
de Romuald Cachod
Ce «prêtre» violent a complètement craqué sur le terrain
Ce «prêtre» violent a complètement craqué sur le terrain
Voici les raisons du départ chaotique de Gottéron en play-offs
Voici les raisons du départ chaotique de Gottéron en play-offs
de marcel hauck
Un scandale sexuel éclabousse le club le plus titré de Suisse
2
Un scandale sexuel éclabousse le club le plus titré de Suisse
de Sebastian Wendel
La pépite du tennis suisse doit «tout recommencer à zéro»
La pépite du tennis suisse doit «tout recommencer à zéro»
de simon häring
«Stupide»: une innovation en athlétisme fait polémique
«Stupide»: une innovation en athlétisme fait polémique
Le HC Lugano a un problème et il s'appelle Simon Hrubec
Le HC Lugano a un problème et il s'appelle Simon Hrubec
de Klaus Zaugg
Voici les rares courses que Pogacar n'a pas encore gagnées
Voici les rares courses que Pogacar n'a pas encore gagnées
de Julien Caloz
Un Romand fait une contre-proposition à Sabalenka
Un Romand fait une contre-proposition à Sabalenka
de Julien Caloz
Les défaites ont rendu Simon Ehammer plus fort
1
Les défaites ont rendu Simon Ehammer plus fort
de Rainer Sommerhalder
Le patron du ski mondial veut «prolonger la saison»
Le patron du ski mondial veut «prolonger la saison»
Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe
Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe
de Romuald Cachod
Le grand projet de Sierre est une aubaine pour Ajoie
1
Le grand projet de Sierre est une aubaine pour Ajoie
de Klaus Zaugg
La réforme du hockey suisse est le comble de l'arrogance
La réforme du hockey suisse est le comble de l'arrogance
de marcel kuchta
Pourquoi la star suisse de la natation est si peu connue
1
Pourquoi la star suisse de la natation est si peu connue
de Simon Häring
Ce Fribourgeois peut sauver la saison du CP Berne
Ce Fribourgeois peut sauver la saison du CP Berne
de Klaus Zaugg
L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse
L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse
de Romuald Cachod
Thèmes
Incendie dramatique à Chiètres (FR)
1 / 14
Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Un avion endommagé suite à une collision avec un véhicule à New York
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'arrogance a tué l'EV Zoug
Sacré en 2021 et 2022, Zoug a subi mardi une défaite humiliante, plongeant un peu plus le club vers le bas. Cette descente aux enfers résulte d’une politique désastreuse et de l’arrogance de ses dirigeants.
Au printemps 2022, après avoir remporté son deuxième championnat consécutif, l'EV Zoug réunissait toutes les conditions pour bâtir une dynastie. Autrement dit, pour décrocher deux ou trois titres supplémentaires. Le club disposait alors d’infrastructures formidables, d’un excellent centre de formation, d’une large base de joueurs grâce à son équipe réserve, de finances solides, ainsi que de dirigeants compétents, à l’image du CEO Patrick Lengwiler et du directeur sportif Reto Kläy.
L’article