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Beach soccer: le superbe but du Suisse Glenn Hodel nominé

Vidéo: youtube

Un Suisse marque un but fou et vise un titre mondial

Glenn Hodel a réalisé un chef-d'œuvre lors du dernier Championnat d'Europe de beach soccer. Il est en course pour le prix de plus beau goal de l'année.
12.05.2026, 09:2712.05.2026, 09:27
Andreas Fretz / ch media

Glenn Hodel amortit de la poitrine un ballon dégagé en cloche par un coéquipier. Le Suisse est dos au but, avec un adversaire qui le colle. Puis il y a ce moment de grâce. Avant que le ballon ne retombe sur le sable, Hodel réalise un retourné acrobatique depuis le milieu de terrain!

La frappe est surpuissante, le ballon tape le dessous de la barre transversale et rentre dans la cage. Aucune chance pour le gardien, crucifié sur sa ligne, qui n'a d'ailleurs pas esquissé le moindre geste. Le buteur suisse retombe sur le dos, reste allongé dans le sable et lève les bras au ciel pour célébrer.

Le superbe but de Glenn Hodel en vidéo

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Ce goal de la star de la Nati, originaire de Baden (AG), a été retenu dans la sélection pour le but de l’année en beach soccer. A l’échelle mondiale et toutes compétitions confondues. Il a été inscrit lors du spectaculaire succès 6-2 contre la Géorgie au Championnat d'Europe – l’Euro Beach Soccer League – l’été dernier.

Le retourné acrobatique, c'est la spécialité de l'Argovien de 29 ans. Il compte plus de 200 sélections avec la Nati, a terminé troisième de la Coupe du monde en 2021 tout en décrochant le titre de meilleur buteur, puis a remporté l’or aux Jeux européens en 2023. Désormais, pour compléter ce joli palmarès, il pourrait recevoir – de la fédération internationale – le trophée du but de l’année.

«C’est clairement l’un des plus beaux buts de ma carrière», estime également Glenn Hodel.

«La distance et le fait que le ballon frappe encore la barre rendent ce but spécial»
Glenn Hodel, le roi de la bicyclette.
Glenn Hodel est un spécialiste des retournés acrobatiques. image: Keystone

Le Suisse pense avoir de réelles chances, mais la concurrence est forte et prestigieuse. Le Portugais Bê Martins et le Brésilien Mauricinho, deux des meilleurs joueurs du monde, figurent eux aussi parmi les nommés. «Ils disposent d’un vaste réseau pour le vote du public», précise Hodel.

Au total, dix buts sont nommés, dont trois inscrits par des femmes. Les internautes peuvent voter en ligne jusqu’à ce mardi 12 mai. Pour voter, cliquez ici. Le vainqueur ou la vainqueure sera désigné(e) le 21 mai lors du gala du beachsoccer organisé à El Puerto de Santa Maria, en Espagne. L’équipe de Suisse, avec Glenn Hodel, sera également présente à ce gala.

Une première Ligue des champions

Et peu après, le neveu de l’ancien international suisse Marc Hodel sera en action dans le pays voisin, le Portugal.

Avec le club argovien du BSC 54, qu’il a lui-même fondé il y a quatre ans, il participera à la Ligue des champions de beachsoccer. Le tournoi des champions nationaux se déroulera du 7 au 14 juin à Nazaré. Les Argoviens arriveront dans la station balnéaire deux jours plus tôt.

Toujours avec un ballon, mais sur le gazon👇

«Certains joueurs avaient mon numéro de téléphone»

Pour pouvoir rivaliser avec les grandes équipes, le BSC 54 a dû récolter des fonds sur la plateforme de financement participatif «I Believe In You». La participation au tournoi coûte au total environ 25 000 francs. Une somme qui manquait à ces sportifs amateurs. Grâce au succès de cette campagne de crowdfunding, le double champion de Suisse pourra désormais participer pour la première fois à la Ligue des champions.

Adaptation en français: Yoann Graber

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