Vous voulez aller voir la Nati au Mondial? Cette nouvelle va vous dépiter

Les prix des hôtels explosent en Amérique du Nord pendant la Coupe du monde de football (11 juin au 19 juillet).

Maintenant que le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 est connu, les supporters suisses peuvent enfin organiser leur voyage. La Nati jouera le 13 juin à San Francisco contre le Qatar, le 18 juin à Los Angeles face au vainqueur des barrages européens – peut-être l’Italie – puis le 24 juin à Vancouver contre le co-organisateur canadien. Mais pour suivre Murat Yakin et ses hommes, mieux vaut se préparer psychologiquement à sortir souvent son porte-monnaie.

Et pas seulement à cause des billets de matchs, qui s'annoncent déjà bien plus chers que les éditions précédentes: une petite partie devrait être vendue à 60 dollars, mais avec la billetterie dynamique, les prix risquent d’exploser. Les vols directs vers la côte ouest, eux, dépassent rarement les 1 500 francs aller-retour. Le vrai gouffre financier, ce sont les hôtels.

Comme ici à Düsseldorf, les fans suisses ont été très nombreux à suivre leur équipe lors du dernier grand tournoi: l'Euro 2024 en Allemagne. Image: imago

A l’approche du Mondial, les tarifs s’envolent dans toutes les villes hôtes. A Mexico, un hôtel proche du mythique stade Azteca devient, pendant le match d’ouverture, presque 25 fois plus cher qu’à la fin mai, révèle The Athletic. Le média américain a comparé les prix les plus bas dans six hôtels près de chaque stade lors du premier match joué sur place, avec ceux relevés trois semaines plus tôt. Résultat: le record est observé pour le match d'ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, avec une hausse moyenne de… 961%.

Au moins 1 000 dollars la nuit

Les autres villes ne sont pas épargnées. A San Francisco – ou plutôt Santa Clara, dans sa banlieue –, où la Suisse affronte le Qatar le 13 juin, le Levi’s Stadium se trouve à près de 70 kilomètres du centre-ville. Comme le match est programmé à midi (heure locale), dormir près du stade peut sembler judicieux. Sauf que les chambres les moins chères tournent en moyenne autour de 1 000 dollars la nuit, soit un peu plus de 800 francs. C’est 342% de plus qu’à la fin mai.

A Los Angeles et Vancouver, la hausse est moins violente, mais reste sensible. Autour du stade d’Inglewood (L.A.) – qui verra la Suisse défier le vainqueur des barrages européens, le 18 juin – on trouve des chambres à une centaine de francs la nuit, environ deux fois plus qu’un mois plus tôt. A Vancouver, la plupart des hôtels dépassent largement les 1 000 francs la nuit. Là aussi, les tarifs doublent autour du match entre le Canada et la Suisse (24 juin), par rapport au reste de l'année.

Ce qui est sûr, c’est qu’après l’Euro en Allemagne, où des dizaines de milliers de fans suisses avaient suivi la Nati, le budget voyage s’annonce bien plus salé pour 2026... (nih/yog)