Le message énigmatique de Benzema met le feu aux poudres

Murisier: «J'ai peur de me faire asseoir et endommager mon genou»

On se demandait si Shaqiri était indispensable, maintenant on sait

On a vu le documentaire de la RTS sur Sommer et on l'a trouvé fade

On rappelle qu'il avait été sélectionné par Didier Deschamps avant de se blesser lors de la préparation. Une déchirure musculaire qui avait interpellé de nombreux observateurs, certains doutant de sa gravité . «Même touché physiquement, il aurait pu rester dans le groupe, se rétablir et jouer dès le 3e match du Mondial, rembobine Daniel Riolo, journaliste sur RMC. Mais il y 3 ou 4 mecs du vestiaire qui n'étaient pas mécontents de le voir partir.»

Gagner un match aux tirs au but n'a rien à voir avec la chance

L'emporter aux tirs au but demande de nombreuses qualités et informations précises. Rien à voir, donc, avec une loterie.

Pour beaucoup d'amateurs de football, les tirs au but, fameuse séquence que l'on retrouve lors des matchs à élimination directe après une égalité parfaite sur les 90 minutes plus les prolongations, ne mobiliseraient que chance et hasard. Un face-à-face aléatoire entre le gardien et le tireur que seul le plus verni remporterait, un peu comme dans une partie de caillou-papier-ciseaux.