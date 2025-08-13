beau temps32°
DE | FR
burger
Sport
Football

Foot US: le projet des Helvetic Mercenaries tourne au vinaigre

Les Helvetic Mercenaries ont perdu 77-0 ce week-end à Paris.
Les Helvetic Mercenaries ont perdu 77-0 ce week-end à Paris.

Ce projet suisse de football américain tourne au vinaigre

Seule équipe suisse engagée en ligue européenne de football américain, les Helvetic Mercenaries, qui nourrissaient de grandes ambitions, vivent un véritable calvaire. Ils viennent d’enregistrer la plus lourde défaite de leur histoire. Pire encore: la crise dépasse le cadre sportif.
13.08.2025, 18:4813.08.2025, 18:48
Plus de «Sport»

Cette année, tout devait aller mieux. Après un bilan catastrophique en 2024 (onze défaites pour une seule victoire lors de leur première saison), les Helvetic Mercenaries affichaient un certain optimisme au printemps. L’unique équipe suisse engagée dans la prestigieuse European League of Football (ELF) voulait faire plus que participer: elle comptait bousculer la hiérarchie et visait les play-offs dès 2025.

Mais à l’approche du dernier match de l'exercice 2025, le constat est amer: au mieux, le bilan sera aussi mauvais que l’an dernier. Et il y a fort à parier qu’il sera pire. En onze rencontres, les Mercenaries affichent déjà onze défaites, dont une par forfait pour non-présentation.

Trump menace une célèbre équipe du sport américain

Crise permanente

Ces dernières semaines, l’équipe a montré de véritables signes de décomposition. Avant même la claque reçue samedi à Paris (77-0), elle n'avait plus aucune chance de se qualifier pour les séries éliminatoires. Depuis juillet, les lourdes défaites s’enchaînent: 62-0, 61-6, 60-20.

Ces performances sportives désastreuses sont le reflet du chaos permanent qui règne en interne. Trois semaines avant le premier match de la saison, le club annonçait que son general manager Chris Rummel allait se concentrer uniquement sur les aspects sportifs et céder ses responsabilités commerciales. Quatre jours plus tard, nouveau coup de théâtre: Rummel était limogé avec effet immédiat. Le club évoquait alors une «perte massive de confiance».

Sur le terrain, c’est également la valse: l’entraîneur a été remercié, plusieurs joueurs ont été remplacés, et le directeur sportif a démissionné il y a quelques semaines. Entre-temps, on a appris que plusieurs joueurs étrangers, dont l’ancien joueur de NFL Keelan Cole, avaient dû quitter le club à cause de problèmes de visa.

Keelan Cole a plié bagage.
Keelan Cole a plié bagage.image: www.imago-images.de

Des joueurs lassés par les turbulences

Le projet de ce club semi-professionnel de foot US reposait depuis le début sur une base fragile. La discipline reste marginale en Suisse. Les talents locaux se font rares. Et puisqu'il s’agit d’un sport de contact très exigeant, les blessures sont fréquentes. Il faut donc un effectif large, incluant un staff conséquent, ce qui implique des coûts élevés. Or les revenus des matchs à domicile ne suffisent pas sans l’appui d’un investisseur solide.

C’est précisément ce qui a poussé les prédécesseurs des Mercenaries, les Helvetic Guards, à jeter l’éponge après une seule saison. Là aussi, de nombreux dysfonctionnements avaient été relevés. Le club avait annoncé sa dissolution peu avant le début de la saison 2024, alors même que plusieurs prolongations de contrat avaient été officialisées. Pas étonnant donc que certains joueurs aient décidé de tourner la page et de retourner dans les équipes du championnat de Suisse. Ils y évoluent en amateurs, certes, mais loin des drames.

Les Helvetic Guards ont fait faillite après un an d'existence.
Les Helvetic Guards ont fait faillite après un an d'existence.image: www.imago-images.de

Une suite prévue en 2026

Les Helvetic Mercenaries, eux, ont répondu aux résultats catastrophiques de cette saison par des discours de résistance. Avant le dernier match à domicile à Wil, Joshua Fitzgerald, nouvel entraîneur et general manager, s’est adressé aux supporters: «Il s’est passé beaucoup de choses avec cette équipe ces dernières semaines. Certains appellent cela du drame. Moi, j'y vois une épreuve formatrice et la construction d’une base solide. Nous sommes dans un trou, et quand on essaie de s’en sortir, on se salit».

Le propriétaire du club, Sandro Moor, a lui aussi assuré au site Endzone qu’il n’était pas question d’abandonner: «Nous avons un contrat de cinq ans avec la ELF. Il y aura une équipe suisse dans la ligue l’année prochaine, c’est une certitude».

Mais au vu des grandes promesses formulées avant cette saison, le doute est permis. Dimanche prochain, les Mercenaries disputeront leur dernier match de l'exercice à Prague. Ils ne devraient pas être mécontents que ce cauchemar se termine enfin.

(ram/sda/roc)

Plus d'articles sur le sport

L'Espagne a trouvé un moyen ingénieux de protéger ses arbitres
de Yoann Graber
1
Voici pourquoi la Supercoupe a lieu dans une petite ville italienne
de Julien Caloz
Le «Pelé palestinien» alliait élégance, vitesse et sens du but
de Romuald Cachod
Ce pilote suisse brille malgré un énorme coup dur
de Soraya Sägesser
Alisha Lehmann explique son curieux transfert
de Adrian Bürgler
Cet ancien gardien suisse pourrait devenir le patron de la Nati
de Etienne Wuillemin
Ce geste est entré dans la légende de Sierre-Zinal
de Julien Caloz
Voici pourquoi le FC Thoune cartonne en Super League
de Simon Häring
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
de Romuald Cachod
Cette star du tennis lance un débat très épineux sur les Russes
de Yoann Graber
1
«Les lutteurs suisses actuels vont trop à la salle de musculation»
de Emil Rohrbach
Ce tennisman est arrêté à l'aéroport pour une raison invraisemblable
de Yoann Graber
Ce coup de sang de la reine du sprint révèle une personnalité complexe
de Sven Papaux
Donnarumma publie une photo ambiguë sur son avenir au PSG
de Yoann Graber
Il se prend une fusée au pire endroit et il y a des dégâts 😱
de Nils Kögler
1
Pourquoi les femmes touchent le double des hommes en cas de record à Sierre-Zinal
de Margaux Habert
La nouvelle crack du tennis a un point commun fort avec les Williams
de Yoann Graber
Voici tout ce qui va changer pour Jashari à l'AC Milan
de Etienne Wuillemin
La Suisse veut défendre son titre mondial dans un sport improbable
de simon wespi
Il n'aurait jamais dû célébrer trop vite...
de Yoann Graber
Une «Nati» des mers: la voile suisse lance son projet le plus audacieux
de Yoann Graber
Le ski suisse s'arme contre les prédateurs sexuels
de Emil Rohrbach
«Un monstre»: Jean-Pierre Nsame s'est transformé
de Julien Caloz
«Un rêve»: ce Romand a écrit au petit garçon qu'il était
de Julien Caloz
Novak Djokovic est la cible de violentes attaques en Serbie
de Simon Häring
Le foot suisse va vivre une grande première
de Yoann Graber
Il n'est pas si simple de passer du rugby au foot US: la preuve
de Julien Caloz
Humeur
Cette scène prouve toute la complexité mentale du tennis
de Yoann Graber
Cette star du hockey suisse a un projet ambitieux en Asie
de Adrian Bürgler
«Je me suis épuisée»: la star de la voile imite Lara Gut-Behrami
de Julien Caloz
Le maillot de Young Boys devient la risée du web
de Yoann Graber
Cette footballeuse filme une «vidéo de la honte» sur le terrain
de Yoann Graber
Thèmes
Le monde merveilleux du cervelat
1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
partager sur Facebookpartager sur X
Ce qui vous attend au cinéma en août
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
2
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
3
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
Ce Romand a débuté son aventure entre la Corse et Monaco
Le Morgien Noam Yaron s'est élancé de Corse ce lundi. Son but: rejoindre Monaco en nageant durant cinq jours et cinq nuits.
180 km séparent Calvi, au nord de la Corse, de Monaco. Noam Yaron entend les parcourir à la nage, sans s’accorder de véritable pause. L’aventure du Vaudois de 28 ans a débuté ce lundi matin.
L’article