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Pourquoi ce but a été validé malgré une faute de main

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Pourquoi ce but a été validé malgré une faute de main

La règle des mains n’en finit plus de semer la confusion dans le football. Dimanche, Manchester United a inscrit un but parfaitement valable selon le règlement, mais dont la validation a laissé plus d’un observateur perplexe.
01.09.2026, 09:2901.09.2026, 09:29
Ralf Meile
Ralf Meile

Manchester United s’est largement imposé face à Ipswich Town (5-2), dimanche en Premier League. Mais au-delà du score, c’est surtout une action litigieuse qui a alimenté les discussions. Juste avant le but du 2-1, le ballon touche en effet clairement le bras de Harry Maguire.

La scène en vidéo:

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Le défenseur mancunien poursuit néanmoins son action, progresse de quelques mètres avant de frapper et de célébrer son but.

À première vue, l’affaire semble entendue. La règle prévoit en effet qu’un but doit être refusé lorsque son auteur touche le ballon de la main ou du bras juste avant de marquer, que le geste soit volontaire ou non. Sauf que Maguire n’a, officiellement, jamais été considéré comme le buteur. Sa frappe a été déviée par Jacob Greaves, défenseur d’Ipswich, et le but a finalement été attribué à ce dernier contre son camp. Un détail décisif, puisque la règle n’est alors plus appliquée de la même manière. La VAR a ainsi expliqué sa décision à l’arbitre:

«Il s’agit d’un but contre son camp et la main involontaire n’est pas sanctionnable. Nous recommandons donc d’accorder le but»

Tout repose sur un mot: «involontaire». Si l’arbitre avait jugé que Maguire avait délibérément joué le ballon de la main, le but aurait pu être annulé. Mais dans ce cas précis, le règlement autorisait sa validation — même si, à l’écran, la décision pouvait sembler difficile à avaler. «C’est l’une de ces règles que je comprends, parce qu’elle est écrite noir sur blanc, mais qui ne paraît malgré tout pas vraiment juste», a résumé l’ancien international anglais Darren Bent. Un sentiment probablement partagé par une bonne partie des supporters.

Jusque-là, Ipswich avait pourtant parfaitement résisté à Old Trafford. Le promu était encore à égalité 1-1 à la pause et pouvait croire à l’exploit. Mais le malheureux autogoal de Greaves, onze minutes après la reprise, a fait basculer la rencontre. Manchester United a alors pris le large, porté par un Bruno Fernandes déchaîné. Le Portugais a ajouté deux buts en l’espace de douze minutes et signé un triplé, scellant une victoire finalement confortable des Red Devils.

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