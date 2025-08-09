Gianluigi Donnarumma a publié sur Instagram, ce samedi, une photo au message énigmatique. image: keystone/instagram

Donnarumma publie une photo ambiguë sur son avenir au PSG

Le Paris Saint-Germain a engagé le gardien Lucas Chevalier, qui va prendre la place de titulaire de Gianluigi Donnarumma. Au même moment, l'Italien a publié sur Instagram un cliché au message énigmatique.

Le Paris Saint-Germain tient son nouveau gardien. Il s'agit du jeune Français Lucas Chevalier, 23 ans, qui évoluait jusqu'à maintenant à Lille. «Tous les documents entre les deux clubs ont été signés et scellés», a écrit ce samedi sur X le journaliste italien Fabrizio Romano, véritable ponte du mercato.

Il valide ainsi l'information donnée par plusieurs médias français, dont RMC Sport, qui précise même que Chevalier a déjà effectué son premier entraînement avec le PSG ce samedi. Comme le souligne le site Transfermarkt, le natif de Calais – transféré pour 40 millions d'euros, sans compter les bonus – devient le cinquième gardien le plus cher de l'Histoire.

Lucas Chevalier, qui jouait à Lille jusqu'à cet été, est réputé pour son très bon jeu au pied. image: getty

«Dans l'esprit de Luis Enrique, Chevalier est amené à devenir le gardien numéro 1 du PSG», précise RMC Sport. De son côté, L'Equipe affirme que «le club de la capitale ne mettra pas en concurrence cette saison deux numéros 1 comme il a pu le faire par le passé». Autrement dit: l'arrivée de Lucas Chevalier pousse sur le banc Gianluigi Donnarumma, qui a pourtant mené les Parisiens au sacre en Ligue des champions ce printemps.

Mais voilà, Luis Enrique cherchait un gardien plus à l'aise que l'Italien dans le jeu au pied. Et il l'a donc trouvé avec l'ancien Lillois, désormais portier numéro 2 en équipe de France et 8e de finaliste de la dernière Ligue des champions. «C'est simple, Lucas a la panoplie de ce que Luis Enrique attend d'un gardien», résume dans L'Equipe Jérôme Alonzo, ex-dernier rempart du PSG.

Il a la jeunesse, le talent, le côté bon camarade de vestiaire, il supporte la pression et la grande différence avec Donnarumma est sa capacité à faire évoluer le jeu de l'arrière grâce à son jeu au pied. Gigio (Donnarumma) a fait des progrès dans son jeu au pied, c'est sûr, il ne fait plus de boulettes, mais son apport en la matière reste minimaliste.» Jérôme Alonzo, dans L'Equipe

Malgré son palmarès et son statut de superstar, Donnarumma a encore une marge de progression dans le jeu au pied. Image: keystone

Gianluigi Donnarumma (26 ans) a encore une année de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et, au vu de son CV et de son statut de superstar, il est inconcevable que le Transalpin se contente d'une place de remplaçant. Le champion d'Europe 2021 avec la Squadra Azzurra a d'ailleurs publié sur Instagram, ce samedi, une photo ambiguë qu'on peut interpréter comme de l'orgueil.

Il s'agit d'un cliché mis en scène et pris au bord de la mer, où le footballeur est attablé avec sa compagne et son fils. Sur la table, une assiette bien mise en évidence – avec un dessert – contient l'inscription suivante (apparemment écrite avec du chocolat, et tournée vers l'objectif pour être parfaitement lisible):

«Numéro 1»

La photo publiée par Donnarumma sur Instagram image: instagram

On peut deviner dans ce message le statut que Donnarumma s'octroie à lui-même, à savoir gardien titulaire. A Paris, ou alors ailleurs?

L'Italien doit donc désormais faire un choix: quitter prématurément le club cet été ou y rester et tout faire pour retrouver sa place de titulaire.

Mais s'il choisit cette seconde option, il devra accepter d'être remplaçant en tout cas pendant quelques matchs. Et peut-être aussi revoir les textes décoratifs de ses desserts.