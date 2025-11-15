Un nouveau format de course débarque en ski de fond

Connu pour être un terrain d'expérimentation, le Tour de Ski, qui fêtera cet hiver ses 20 ans, testera une toute nouvelle formule de course, à l'initiative de Swiss-Ski.

Une fois encore, le Tour de Ski animera les fêtes de fin d'année, avec des étapes prévues à Toblach et Val di Fiemme en Italie, du 28 décembre au 4 janvier. Aucune halte en Suisse, comme c'était déjà le cas l'hiver dernier.

L'événement, apprécié pour son format original, notamment la montée sèche de l'Alpe Cermis, évolue chaque année, et la 20e édition ne fera pas exception, puisqu'un nouveau modèle de course sera testé lors de la troisième étape, le 31 décembre.

Il s'agit de la heat mass-start, un format «impulsé par les fédérations suisses et polonaises», informe dans un communiqué la Fédération internationale de ski (FIS).

Concrètement, au lieu d'un 5 kilomètres classique, où tous les concurrents s'élancent en même temps, quatre courses seront disputées, avec dans chaque série entre 20 et 25 fondeurs, «sélectionnés en fonction du classement général et avec un maximum de trois athlètes par nation», précise la FIS.



Les quatre premiers du Tour de Ski seront chacun répartis dans une série différente: le premier affrontera notamment le huitième, tandis que le deuxième retrouvera le septième dans sa manche. La répartition suivra ce principe jusqu’au dernier dossard et le classement de l'étape sera établi en regroupant l'ensemble des temps.

Ce format a pour but de créer du suspense et de l'incertitude, voire de relancer la course ou de piéger des leaders si leur série est courue lentement. «Alors que les temps comptent pour le classement général, les athlètes se battent pour remporter leur propre course, où vitesse, tactique et stratégie jouent un rôle essentiel», explique la Fédération internationale de ski.

L'instance ajoute: «Dès qu’une manche est terminée, la suivante débute». La journée de la Saint-Sylvestre sera donc intense, avec près d'une dizaine de courses enchaînées, hommes et femmes confondus. Les diffuseurs apprécieront.

Les athlètes, peut-être moins. Dans les colonnes du Dagens Nyheter, les fondeurs suédois William Poromaa et Ebba Andersson ont déjà exprimé leurs réserves à propos de cette heat mass-start. «J’ai du mal à imaginer que ce sera ma distance favorite. J’éprouve encore quelques difficultés à comprendre comment elle doit être abordée», a déclaré Poromaa, soulignant que le public pourrait avoir du mal à tout saisir, la confrontation directe étant ici réduite.