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Vaduz est promu en Super League ++ Aarau barragiste

Le FC Vaduz est de retour en Super League cinq ans après

La formation liechtensteinoise a battu Wil 3-1 vendredi en terre saint-galloise, profitant du faux pas d'Aarau face à Yverdon (2-2) pour coiffer les Argoviens sur le fil avec un point d'avance.
15.05.2026, 22:0915.05.2026, 22:20

Le FC Aarau pensait peut-être avoir fait le plus dur en allant s'imposer 2-1 lundi dernier à Vaduz grâce à un but marqué à la 94e minute. Les hommes du coach Brunello Iacopetta ont même conforté leur 1re place virtuelle vendredi en menant 2-0 après 42 minutes de jeu face à YS.

Mais Yverdon, 3e du classement, n'a rien lâché vendredi au Brügglifeld. La troupe entraînée par Martin Andermatt est revenue à 2-2 grâce à des réussites d'Helios Sessolo (45e+1) et d'Antonio Marchesano (63e). Et YS a tenu le nul jusqu'au bout, au grand dam des plus de 8000 supporters argoviens présents.

Le classement final:

Image
Image: TXT

Et Vaduz a livré la marchandise dans le même temps à Wil: le club de la Principauté, entraîné par Marc Schneider, menait 3-0 à la 48e minute. Les Liechtensteinois pourront donc disputer dès cet été la sixième saison de Super League de leur histoire, cinq ans après leur dernière relégation directe.

Le FC Aarau, qui avait quitté l'élite au terme d'un championnat 2014/15 conclu avec 1 point de retard sur... Vaduz, doit lui se contenter du barrage. Les Argoviens restent sur deux échecs dans cet exercice, en 2019 face à Xamax et l'an dernier face à GC. Ils retrouveront d'ailleurs Grasshopper, le match aller étant prévu lundi au Brügglifeld et le retour jeudi au Letzigrund. (fxp-fr-sda-rtp/ats)

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