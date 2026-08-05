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Ski: un indice laisse entrevoir un retour de Lara Gut-Behrami

Third placed Lara Gut-Behrami from Switzerland celebrates in the finish are during the second run of the Womens Giant Slalom race of the FIS Alpine Ski World Cup season opener on the Rettenbach glaci ...
Lara Gut-Behrami va-t-elle revenir à la compétition?image: keystone

Un indice laisse entrevoir un retour de Lara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami devait prendre sa retraite au printemps dernier. Mais sa blessure au genou a rebattu les cartes. Un indice laisse désormais entrevoir une possible nouvelle saison sur les skis.
05.08.2026, 15:0105.08.2026, 16:38
Etienne wuillemin / ch media

Les Jeux olympiques de 2026 devaient être le dernier grand rendez-vous de sa carrière. Après cela, Lara Gut-Behrami voulait prendre sa retraite.

Mais le destin en a décidé autrement. En novembre 2025, Gut-Behrami s’est gravement blessée. Son genou gauche a été lourdement touché, avec une rupture du ligament croisé, du ligament interne ainsi qu’une déchirure du ménisque.

La fonte des glaciers de Zermatt perturbe les skieurs

Depuis, une grande question demeure: la Tessinoise, âgée de 35 ans, maintiendra-t-elle sa décision de mettre un terme à sa carrière? Ou décidera-t-elle de prolonger l’aventure d’une année pour s’offrir une ultime tournée d’adieu? D’autant qu’en février 2027 se tiendront les Mondiaux à domicile du côté de Crans-Montana, sur une piste qui lui réussit particulièrement bien.

Gut-Behrami ne s’est pas exprimée sur ses projets depuis sa blessure. Elle a seulement indiqué qu’elle effectuerait, quoi qu’il arrive, une rééducation complète. Un genou en bonne santé reste utile même après une carrière de sportive de haut niveau.

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La relève suisse en géant inquiète

Désormais, des indices laissent penser que la gagnante de 48 courses de Coupe du monde tentera un retour. Le patron du ski alpin suisse, Hans Flatscher, a ainsi déclaré dans le Tages-Anzeiger: «Sinon, elle ne s’entraînerait pas depuis des mois avec une telle intensité».

Les premiers entraînements sur neige doivent encore avoir lieu. Mais Gut-Behrami aurait l’intention de se rendre fin août au camp d’entraînement au Chili.

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