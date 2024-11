Vidéo: twitter/FC Luzern

Sans cette aide inattendue, le match Lucerne-YB n'aurait pas eu lieu

Le club lucernois a bénéficié de la précieuse assistance de ses ultras pour déblayer la pelouse samedi, et il leur a rendu un bel hommage.

Les ultras des clubs du foot suisse ne passent jamais inaperçus. Dans les stades, ce sont ces nombreuses personnes, tout de noir vêtues et massées derrière les goals, qui se chargent de l'ambiance avec leurs chants, leurs craquages de fumigènes ou encore leurs tifos.

Chaque spectateur a de quoi apprécier cette plus-value, qui embellit indéniablement le spectacle d'un match de football et le rend plus croustillant.

Oui, sans les ultras, l'atmosphère des arènes serait terne.

Mais il y a aussi des dérives, et ce sont souvent elles qui font parler des ultras, dans les médias notamment: bagarres entre groupes rivaux, cortèges qui dégénèrent (violence et destruction du mobilier urbain, par exemple) ou encore interruptions de matchs à cause de lancers de torches ou d'envahissement du terrain.

Malgré ces dérapages, ces fans les plus fervents (ils suivent leur équipe partout et à chaque match) ont des valeurs. Ils nous l'ont à nouveau prouvé ce samedi à Lucerne.

C'est simple: sans eux, la rencontre entre l'équipe locale et Young Boys (1-1) n'aurait pas pu avoir lieu.

La pelouse de la Swissporarena avant son déblayage de samedi matin. image: ch media

Environ 70 membres du groupe ultra lucernois «USL» ont aidé à déblayer la neige sur la pelouse de la Swissporarena. Ils étaient à pied d'œuvre dès 7h15 du matin, et ce jusqu'à 12h45. «On était complètement dépassé», avoue le chef de presse du FC Lucerne, Markus Krienbühl, dans la Luzerner Zeitung. Mais grâce à cette précieuse aide, le match prévu à 18h00 a pu se jouer sans souci, sur un terrain redevenu entièrement vert.

Avec classe, le FC Lucerne a remercié ses supporters dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, accompagnée du message suivant:

«MERCI, MERCI, MERCI! Depuis 7h15, des membres de l'USL, pour la plupart, ont tout fait avec des efforts incroyables pour empêcher l'annulation du match. Vous avez pelleté, transpiré et travaillé dur pour rendre possible l'impossible. Une fois de plus, vous avez montré que ce club est bien plus que juste du football – merci d’être là pour nous toujours et partout!»

La vidéo en question 📺 Vidéo: twitter/FC Luzern

Les ultras lucernois ont imité leurs homologues du FC Zurich, qui avaient eux aussi pris les pelles, en avril dernier, pour enlever la neige de la pelouse du Letzigrund en plein match.

A noter aussi l'aide dans cette mission, samedi, du président lucernois Stefan Wolf et du joueur Andrejs Ciganiks, suspendu pour cette partie contre YB. Des petits plus qui ont de quoi souder un club et l'aider à soulever, après la neige, des montagnes.