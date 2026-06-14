Tijjani Reijnders dispute sa première Coupe du monde. Image: keystone

Une remarque méchante a sauvé la carrière de cette star des Pays-Bas

Tijjani Reijnders (27 ans) jouera son premier match de Coupe du monde, ce dimanche (22h heure suisse) contre le Japon. Le couronnement d'un parcours atypique.

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Tijjani Reijnders a 27 ans, sa valeur marchande est estimée à 50 millions d’euros et il est sous contrat avec Manchester City. Pourtant, rien ne laissait présager qu’il en arriverait là un jour. A 19 ans encore, le milieu de terrain axial des Pays-Bas travaillait à la caisse d’un Aldi et une carrière professionnelle semblait bien loin.

Alors que d’autres footballeurs sont déjà de grandes stars à cet âge, Reijnders était encore très éloigné d’un contrat professionnel à l’époque. Dans The Players’ Tribune, le Néerlandais (32 sélections pour 7 buts) raconte que sa mère lui avait dit qu’il devait trouver un emploi et avait rempli pour lui un formulaire de candidature chez Aldi. «Je faisais de mon mieux pour ne pas obtenir ce poste», avoue Reijnders. Mais il a rapidement reçu un appel du responsable du magasin, qui l’a engagé.

Reijnders a réalisé un bel Euro 2024 avec les Pays-Bas, demi-finalistes. Image: imago

Un père très franc

Dans le même temps, Reijnders était également sous contrat avec le PEC Zwolle, le club de sa ville natale, mais il n’avait pas été utilisé lors des trois premiers matchs de l’équipe M19. Lorsque son père Martin Reijnders, lui-même ancien footballeur professionnel, a assisté à un entraînement, il a dit à son fils:

«Moi non plus, je ne te ferais pas jouer. Si tu continues à t’entraîner comme ça, tu pourras évoluer en quatrième division dans mon équipe.»

Cette remarque semble avoir ouvert les yeux au jeune joueur, qui s’est alors mis à travailler deux fois plus dur.

Et cela a porté ses fruits: à l’été 2017, l’AZ Alkmaar s’est intéressé à Reijnders. Mais un problème est survenu peu avant la signature du contrat:

«J’ai été invité à l’un de leurs matchs pour signer le contrat, mais j’avais un service chez Aldi et je ne trouvais personne pour me remplacer»

Le Batave a alors appelé son patron pour lui annoncer qu’il devait démissionner, car il avait trouvé un nouveau travail.

Reijnders sort d'une belle saison avec Manchester City: 47 matchs disputés, pour 7 buts et 8 passes décisives. Image: keystone

A Alkmaar non plus, tout ne s’est pas déroulé comme prévu au départ pour Reijnders. Mais après un prêt au RKC Waalwijk, le milieu de terrain a fini par s’imposer. A l’été 2023, fort de sa progression, il a rejoint pour la première fois un grand club: l’AC Milan.

Peu après, un autre moment fort est arrivé: Tijjani Reijnders a été convoqué pour la première fois en équipe nationale et a intégré le groupe pour l’Euro 2024. Mieux: lors de ce tournoi, il a été titulaire à chaque rencontre. Les Oranje n'ont été éliminés qu'en demi-finale, par l'Angleterre.

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L’été dernier, le natif de Zwolle a franchi une nouvelle étape en rejoignant la Premier League et Manchester City. Lors de sa première saison avec les Skyblues, il a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues.

Ce dimanche (22h00 heure suisse), Tijjani Reijnders sera très probablement aligné avec les Pays-Bas à Dallas face au Japon, pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde. Le couronnement d’un parcours atypique.

(riz/yog)