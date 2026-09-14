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Foot: Yann Sommer s’est (encore) complètement troué

Club Brugge v Royal Antwerp FC - Jupiler Pro League BRUGGE, BELGIUM - SEPTEMBER 13 : Porozo Snayder forward of Royal Antwerp FC beats Sommer Yann goalkeeper of Club Brugge to the ball during the Jupil ...
Encore une sortie ratée pour Yann Sommer.Image: www.imago-images.de

Yann Sommer s’est (encore) complètement troué

Coupable de bourdes mardi en Ligue des champions, le portier suisse du Club Bruges, Yann Sommer, a récidivé ce dimanche en championnat face à l’Antwerp.
14.09.2026, 15:1414.09.2026, 15:14

Il y a quelques semaines, avant que la JPL ne débute, nous écrivions qu’en signant au Club Bruges, Yann Sommer n’était aucunement en pré-retraite. Nous ajoutions qu’il trouverait en Belgique un club compétitif, où il lui faudrait faire oublier une légende: son prédécesseur dans les buts, Simon Mignolet.

Force est de constater qu’il reste encore du travail. Le Suisse vient de vivre une semaine noire.

Mardi, contre Aston Villa en Ligue des champions, Sommer est sorti de façon hasardeuse et inutile loin de son but, encaissant un but casquette lourd de conséquences. Bruges s’est en effet incliné d’un tout petit but (3-2) pour son premier match de la phase de ligue.

Nous en parlions ici ⬇️

Yann Sommer a commis deux énormes bourdes en Ligue des champions
Yann Sommer a commis deux énormes bourdes en Ligue des champions

Lors de cette rencontre, l’ancien gardien de l’Inter s'est par ailleurs emmêlé les pinceaux lors d’une relance gag à la main. Il n’a guère été plus inspiré dimanche.

Au quart d’heure de jeu, Yann Sommer, pressé, a d’abord effectué une première relance au pied dangereuse. Le geste était appliqué en direction de son latéral droit. Mais Xander Dierckx, qui avait compris les intentions du Suisse, n’a eu aucun mal à couper la trajectoire pour s’offrir une occasion de but. Sommer s’est heureusement interposé, sauvant ainsi sa bourde.

Il n’a toutefois pas eu cette chance quatre minutes plus tard quand, au moment de dégager fort un long ballon laissé par son défenseur, il a fait preuve d’un certain attentisme, permettant à Snayder Porozo, plus déterminé, d’être le premier sur le ballon.

Les deux actions en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

Porozo a touché le cuir du bout du pied, forçant le gardien formé à Bâle à dégager dans le vide. Le buteur équatorien n’avait ensuite plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour égaliser à 1-1.

Seul point positif dans l’histoire pour Yann Sommer: cette fois, sa bourde n’a pas coûté la victoire au Club Bruges. Les Blauw en Zwart ont battu le matricule numéro un 3-1 dimanche après-midi au Jan Breydel, un succès leur permettant de rester sur le podium. Ils occupent la troisième place, à un point de l’Union et de la Gantoise.

(roc)

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