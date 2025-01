Xherdan Shaqiri a connu une promotion cet hiver. image: Freshfocus

Shaqiri a changé de statut au FC Bâle pendant l’hiver

L'ex-star de la Nati est le nouveau capitaine du FC Bâle, seulement quelques mois après son retour au Parc Saint-Jacques. Cette nomination a plusieurs raisons.

Christoph Kieslich / ch media

Plus de «Sport»

La nouvelle est soudainement tombée samedi, avant le match amical contre Thoune: Xherdan Shaqiri est le nouveau capitaine du FC Bâle. L'entraîneur, Fabio Celestini, a expliqué que cette promotion de l'ancien international n'était qu'une «formalité». Et le technicien vaudois de résumer en une phrase pourquoi il a pris cette décision:

«Shaq' est notre meilleur joueur, c'est lui qui doit porter le brassard»

Il en résulte une nouvelle hiérarchie au sein du FCB: Shaqiri remplace Taulant Xhaka, qui descend au grade de vice-capitaine. Le numéro 3 est le défenseur Dominik Schmid, qui a lui-même porté le brassard durant la première moitié de la saison, faute de temps de jeu pour Xhaka.

Shaqiri a porté pour la première fois le brassard, samedi en match amical contre Thoune (2-0). image: Freshfocus

Celestini a laissé entendre que Xherdan Shaqiri était revenu à Bâle en août avec l'ambition de diriger l'équipe, et ce de manière visible depuis l'extérieur. «Mais nous ne voulions pas tout changer d'un coup, nous voulions y aller pas à pas». Après la trêve hivernale, le moment était venu:

«Shaq' assume cette tâche avec toute son expérience et sa personnalité, avec sa qualité et sa position sur le terrain» Fabio Celestini

Une influence sur les arbitres

L'entraîneur ne pense pas que Dominik Schmid se sente mis de côté. «Taulant et Xherdan sont les deux joueurs les plus expérimentés et Dominik doit apprendre des deux légendes bâloises. C'est totalement normal dans notre effectif. Les rôles sont clairement répartis», fait savoir Celestini.

Le coach du FCB s'attend à un impact concret sur le terrain:

«C'est aussi lié à la nouvelle règle selon laquelle un seul joueur de l'équipe peut parler à l'arbitre. Shaqiri joue dans une position plus centrale. Et la réalité sur le terrain, c'est que c'est Shaqiri qui parle à 90% avec l'arbitre. C'est grâce à son nom qu'il n'a reçu aucun carton jaune.»

Celestini pense aussi que «Xherdan et Taulant peuvent peser plus lourd lorsqu'ils communiquent avec l'arbitre, grâce à leur nom».

Il existe un Röstigraben chez les coachs suisses👇 «Un Bourbine qui entraîne un club romand comme un Bourbine? Impossible!»

Xherdan Shaqiri s'inscrit dans la lignée des grands noms qui ont été capitaines du FC Bâle au cours des deux dernières décennies. Parmi eux: Murat Yakin, Ivan Ergic, Franco Costanzo, Marco Streller, Matias Delgado, Marek Suchy, Valentin Stocker et plus récemment Fabian Frei.

«XS» a ainsi porté pour la première fois son brassard – qui représente le drapeau du canton de Bâle-Ville – samedi, lors du match de préparation contre le FC Thoune (victoire 2-0).

Reste un problème à résoudre au FCB: la lamentable pelouse du Parc Saint-Jacques. Sera-t-elle changée? La décision devrait être prise la semaine prochaine.

Les Rhénans, actuels deuxièmes de Super League, reprendront le championnat ce dimanche, avec le choc chez le leader Lugano. Leur premier match à domicile aura lieu le 26 janvier, avec la réception du FC Sion.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber