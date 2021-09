Antoine Griezmann a été décisif mardi soir à Lyon avec les Bleus contre la Finlande (2-0). image: keystone

Grâce à son doublé contre la Finlande, Griezmann égale Platini

Antoine Griezmann a marqué les deux buts de la victoire de la France contre la Finlande (2-0) en qualifs pour la Coupe du monde 2022. L'attaquant de l'Atlético Madrid a rejoint Michel Platini au 3e rang des meilleurs buteurs de l'Histoire des Bleus.

Antoine Griezmann a brillé mardi soir à Lyon avec l'équipe de France. Replacé dans l'axe par Didier Deschamps, il a mis le feu dans la défense finlandaise et a inscrit les deux buts de la victoire des Bleus dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2022.

«Grizou» a fait parler sa vivacité et sa technique pour trouver les filets. A la 25e minute, il a profité d'une subtile remise de Karim Benzema pour emmener le ballon avec son pied droit et éliminer du même coup un défenseur finlandais dans les seize mètres, avant d'envoyer une merveille d'extérieur du pied gauche dans le petit filet opposé. Le tout avec une vitesse d'exécution très impressionnante.

Le natif de Mâcon a remis ça à la 53e, avec un coup de reins dans la surface de réparation qui a mis hors course toute la défense nordique, et a ensuite de nouveau trouvé le petit filet, dans un angle fermé.

Avec ce doublé, Antoine Griezmann a planté ses 40e et 41e pions en sélection. Il a du même coup égalé Michel Platini. Les deux hommes occupent le 3e rang du classement des meilleurs buteurs en équipe de France.

L'actuel numéro 7 des Bleus compte toutefois bien plus de sélections (98) que son illustre prédécesseur (72). La hiérarchie est toujours largement dominée par Thierry Henry, auteur de 51 buts en 123 capes, devant Olivier Giroud (46 réussites en 110 sélections).

Face à la Finlande, Antoine Griezmann a confirmé sa régularité avec la France depuis le début de l'année: il a inscrit 8 buts en 10 parties, ce qui fait de lui le meilleur compteur tricolore en 2021.

Un doublé qui tombe à pic

Cette performance aboutie devrait (re)donner confiance à l'homme au catogan. Il vient de retourner à l'Atlético Madrid, en prêt du FC Barcelone. Le Tricolore a passé deux ans mitigés en Catalogne (seulement une Coupe d'Espagne au palmarès), où les fans ont fini par lui en vouloir en l'accusant, avec plusieurs autres joueurs dotés de gros salaires, d'être responsable du départ – financièrement forcé – de Lionel Messi.

Le succès de mardi à Lyon donne également de l'air aux Bleus, sevrés de victoire lors de leurs cinq derniers matchs officiels (dont le fameux huitième de finale contre la Suisse à l'Euro). Ils sont solides leaders du groupe D après six matchs et en passe de se qualifier facilement pour la phase finale au Qatar. Les protégés de Didier Deschamps comptent sept points d'avance sur leur dauphin, l'Ukraine, avec toutefois un match en plus.