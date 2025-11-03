La faute de Xherdan Shaqiri sur Ebrima Colley, dimanche. Image: capture d'écran srf

Ce geste de Shaqiri fait polémique

Un coup de coude du Bâlois sur un adversaire de Young Boys, dimanche, fait débat. «XS» n'a reçu qu'un carton jaune. Mais aurait-il mérité le rouge?

Plus de «Sport»

Le choc de Super League entre Young Boys et le FC Bâle, dimanche après-midi, s’est terminé sur un score nul et vierge. Pour YB, qui évoluait pour la première fois sous les ordres de son nouveau coach Gerardo Seoane, il s'agit plutôt d'un point heureux: les Bernois ont dû disputer presque toute la seconde mi-temps en infériorité numérique, après l’expulsion d’Armin Gigovic à la 48e minute.

Le milieu a été renvoyé aux vestiaires à la suite d’une faute commise sur Xherdan Shaqiri.

Les Bâlois ont, eux, terminé la rencontre à onze, mais il s’en est fallu de peu pour que Shaqiri connaisse le même sort qu'Armin Gigovic. Dans le temps additionnel, la star du FCB a commis une faute qui fait polémique.

La scène en vidéo Vidéo: extern / rest/blue Sport

Xherdan Shaqiri, dos au but et dans le camp d'YB, protège son ballon contre le Bernois Ebrima Colley, qui tente de le lui chiper depuis l'arrière. Problème: Shaqiri défend avec les bras très écartés, et se fait l'auteur d'un double geste fautif sur son vis-à-vis. Il y a d'abord un coup de coude (avec le bras gauche) à hauteur de la poitrine de Colley. Touché, celui-ci est déséquilibré.

Dans sa chute, le Bernois prend encore un autre coup de coude/épaule de Shaqiri (cette fois avec le bras droit), dans le cou. Alors que l'attaquant de Young Boys s'effondre sur le sol et se tient le visage, le public du Wankdorf hurle sa stupeur pour signifier à l'arbitre la gravité de la faute (et la sanction qui devrait aller avec).

Le directeur de jeu, Fedayi San, décide toutefois de ne donner qu'un carton jaune à Xherdan Shaqiri, contrairement au rouge que réclamaient les fans bernois (ils sifflent d'ailleurs sa décision). Le motif? Usage excessif du corps. Fedayi San a expliqué sa décision dans Blick:

«Cela aurait été rouge si le contact avait eu lieu à la tête»

Pascal Erlachner, ex-arbitre de Super League et désormais expert pour blue Sport, est entièrement d'accord avec cette décision et sa justification. «Pour moi, un carton jaune est justifié», tranche-t-il.



Shaqiri aurait-il mérité un carton rouge pour son coup de coude? Oui, c'est un geste violent et dangereux Non, car il ne touche pas la tête de l'adversaire et ce n'est pas un coup si violent Voter Au total, 69 personnes ont participé à ce sondage.

C'est aussi le cas de l'entraîneur de Young Boys Gerardo Seoane. «Je crois qu’au final, c’est acceptable», a confié le technicien bernois à 20 Minuten en évoquant ce carton jaune (plutôt que le rouge). Seoane a toutefois précisé que «s’appuyer sur les bras pour protéger le ballon est quelque chose qui n’est plus possible dans le football d’aujourd’hui». Ludovic Magnin, coach du FC Bâle, a lui aussi applaudi la décision de l'arbitre:

«Le jaune est justifié. S’il le frappe un peu plus haut (au visage), il n’y a même pas de discussion (c'est rouge). Là, c’est une situation à 50-50»

Certains lecteurs de Blick, dans les commentaires de l'article, ainsi que des internautes sur X sont comme les fans bernois au Wankdorf: surpris par cette décision qu'ils jugent clémente envers Xherdan Shaqiri. Certains se plaignent que la star bâloise est protégée par les décision arbitrales en Suisse, tandis que d'autres pestent contre un prétendu favoritisme pro-FC Bâle. Florilège:

«Une fois de plus, l'arbitrage est en faveur du FCB, comme cela a souvent été le cas cette saison»

«C'est aberrant que Shaqiri puisse s'en tirer impunément... Quand cela va-t-il s'arrêter?»

«Quand il (Fedayi San) n'arbitre pas, il est sûrement dans la Muttenzerkurve (la tribune des ultras du FC Bâle)»

«Etant Zurichois, je ne suis ni supporter de Young Boys ni du FCB. Le carton rouge aurait clairement dû être donné à Shaqiri»

Pas expulsé, Xherdan Shaqiri sera donc bel et bien sur la pelouse du Parc Saint-Jacques dimanche prochain, pour la réception du FC Lugano.

Les Rhénans, deuxièmes du classement avec six points de retard sur Thoune, tenteront de se rapprocher des Bernois de l'Oberland (vainqueurs de Sion samedi), qui n'en finissent pas de surprendre. (yog/ram)