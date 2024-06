Breel Embolo et ses compatriotes peuvent-ils battre Manuel Neuer et la Mannschaft? image: keystone/watson

Voici pourquoi la Nati a tout intérêt à battre l’Allemagne

L'équipe de Suisse affronte la Mannschaft dimanche à Francfort (21h00). Les hommes de Murat Yakin seraient bien inspirés d'aller chercher les trois points, pour plusieurs raisons.

La Nati affronte l'Allemagne pour son troisième et dernier match de groupe à l'Euro 2024. Cette partie aura lieu dimanche à 21h à Francfort.

Les scénarios possibles

✅ La Suisse gagne: elle est assurée de terminer première du groupe, en passant devant l'Allemagne avec 7 points

🤝 Match nul: la Suisse est assurée de terminer deuxième du groupe

la Suisse est assurée de terminer du groupe ❌ La Suisse perd: elle finira deuxième (ce qui est le plus vraisemblable) ou troisième du groupe. Son classement dépendra de l'autre match, Ecosse-Hongrie. Pour accrocher la 2e place, les Ecossais doivent impérativement gagner contre les Hongrois, tout en espérant une large défaite des Suisses. La différence de buts – le premier critère pour départager des équipes à égalité de points – est nettement en faveur des Helvètes: +2 à -4.

Les conséquences pour les huitièmes de finale

La Suisse termine première du groupe: elle affrontera en 8e de finale le 2e du groupe C. A savoir: l'Angleterre, le Danemark, la Slovénie ou la Serbie. Tout est encore ouvert dans cette poule.

La Suisse termine deuxième du groupe: elle affrontera en 8e de finale le 2e du groupe B. Ce pourrait être l'Italie, l'Albanie ou la Croatie. Avec une forte probabilité qu'il s'agisse des Transalpins – champions d'Europe en titre – qui sont actuellement deuxièmes et ont une meilleure différence de buts (0) que leurs poursuivants, l'Albanie (-1) et la Croatie (-3), qui comptent chacun 1 point.

La Suisse termine troisième du groupe: pour se qualifier pour les 8e de finale, elle doit figurer parmi les quatre meilleurs 3e de la compétition. Ce serait le pire scénario pour la Nati, mais si elle doit effectivement finir 3e de sa poule, elle devrait figurer sans souci parmi ces meilleurs 3e. En 8e, elle affronterait le 1er du groupe B (très certainement l'Espagne) ou le 1er du groupe F (potentiellement le Portugal) ou le 1er du groupe E (potentiellement la Roumanie ou la Belgique).

Autrement dit, en battant l'Allemagne dimanche et en terminant ainsi première de sa poule:

la Nati aurait un adversaire tout à fait à sa portée en 8e et éviterait tout risque d'affronter à ce stade l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, qui font tous trois partie des favoris pour le titre.

Sans compter que l'Espagne est très impressionnante depuis le début de l'Euro et que le Portugal nous rappelle de très mauvais souvenirs (claque 6-1 en 8e du dernier Mondial).

Alors c'est vrai, en remportant son groupe, la Nati défierait le 2e du groupe C, qui pourrait être les Anglais, eux aussi bien placés par les bookmakers pour le sacre. Mais au vu des prestations insipides contre la Serbie (victoire 1-0) et le Danemark (nul 1-1), les Three Lions ne font plus peur à personne.

Psychologie , argent et points FIFA

En plus d'offrir un adversaire plus abordable en huitièmes de finale, une victoire contre l'Allemagne donnerait une sacrée confiance aux Helvètes pour la suite du tournoi. Battre l'un des favoris, qui est en plus le pays hôte, a de quoi booster une équipe et lui faire prendre conscience que rien n'est impossible. Un état d'esprit indispensable pour espérer aller au bout du rêve: soulever le trophée.

Une joie des joueurs de la Nati qu'on aimerait revoir encore plusieurs fois dans ce tournoi. Image: keystone

Et puis, un succès face à la Mannschaft remplirait les caisses de l'Association suisse de football (ASF): chaque victoire dans le tournoi rapporte 1 million d'euros, alors qu'il faut se contenter de la moitié après un nul. C'est d'ailleurs le même principe avec les points pour le classement FIFA.

Donc oui, pour toutes ces raisons, la Nati, même si elle est outsider face à l'ogre allemand, a tout intérêt à tenter d'aller chercher la victoire dimanche soir, plutôt que de chercher à obtenir un nul qui lui suffirait pour être deuxième.