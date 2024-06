Malgré son but, Harry Kane a vécu un cauchemar contre le Danemark

Les Suisses ont choisi qui allait gagner l'Euro (et c'est pas la Nati)

Malgré tout, avec ce nul, l'Angleterre garde la première place de son groupe avec 4 points en deux matchs et fait un grand pas vers les 8e de finale. Elle devra néanmoins battre la Slovénie mardi pour s'assurer la première place du groupe. (yog)

«Lorsque le buteur du Bayern est aligné en sélection avec Bellingham juste derrière lui, il touche en moyenne toutes les quatre-vingt-dix minutes deux fois moins de ballons dans la surface (2,7 contre 5,4) et réalise moins de passes (18 contre 22) que lorsque son jeune coéquipier évoluait en relayeur dans un 4-3-3.»

«Le fait que Bellingham ait été repositionné au cœur d'un 4-2-3-1 pénalise Kane, forcé de rester en pointe, et qui se voit donc privé des décrochages qu'il affectionne.»

L'impact d'Harry Kane sur le jeu anglais est nettement moins fort que lors des dernières compétitions. Sur l'ensemble de ses deux rencontres disputées en Allemagne (contre la Serbie puis le Danemark), il n'a tiré que trois fois au but et a tenté seulement 27 passes.

Mais ce fut la seule action aboutie du capitaine des Three Lions, fantômatique et méconnaissable dans ce match, comme depuis le début du tournoi. A tel point que le buteur du Bayern Munich – 36 pions en 32 matchs (!) de Bundesliga cette saison – a dû subir l'affront d'être remplacé face aux Scandinaves à la 69e minute déjà, alors que le score était nul. Auparavant, le Danemark avait en effet égalisé à la 34e sur une superbe frappe lointaine de Morten Hjulmand.

Harry Kane a ouvert le score pour l'Angleterre contre le Danemark (1-1), jeudi soir à l'Euro. Un but de renard des surfaces inscrit dès la 18e minute.

Les premières images de la saison 2 de «House of the dragon»

Soirée intense pour le Portugal et des records à la pelle

Le Portugal s'est imposé ce mardi contre la Tchéquie (2-1) pour son premier match de l'Euro, grâce à un but inscrit dans les derniers instants. La rencontre a été marquée par les records des anciens du collectif lusitanien, notamment Cristiano Ronaldo. Les Portugais peuvent célébrer les trois points et des chiffres sidérants.

La légende Cristiano Ronaldo était attendue ce mardi à Leipzig pour les grands débuts du Portugal dans cet Euro 2024. Mais avant de chausser les crampons contre la Tchéquie, la star portugaise a d'abord perdu un record. Lors de Turquie-Géorgie, disputé plus tôt dans la soirée, le Turc Arda Güler est devenu le plus jeune joueur à marquer à ses débuts dans un Euro. Il a ainsi fait mieux que CR7, qui détenait cette performance depuis 2004 avec ses 19 ans et 128 jours. Le Portugais a cédé sa marque pour seulement 14 jours, mais s'est rattrapé ailleurs.