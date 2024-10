Image: KEYSTONE

La Nati a-t-elle encore été volée contre le Danemark?

L'équipe de Suisse a concédé le nul 2-2 mardi soir à Saint-Gall contre le Danemark. Or un but magnifique a été refusé en fin de rencontre aux hommes de Murat Yakin. La situation est pourtant loin d'être évidente. On veut votre avis sur cette situation.

Trois matchs, trois défaites. La Suisse devait impérativement prendre des points, mardi à Saint-Gall, pour éviter la relégation directe en Ligue des nations B. Or face à elle, se présentait le Danemark, deuxième du groupe 4 avec six unités au compteur. Une équipe ayant battu la Nati en septembre dernier, dans des circonstances particulières, puisque les décisions de l'homme en noir avaient été trop souvent en défaveur des hommes de Murat Yakin.

La Suisse s'était sentie lésée et le Danemark n'avait guère apprécié les critiques concernant un éventuel manque de fair-play. Malgré des propos relativement bienveillants de part et d'autre, ces derniers jours en conférence de presse, nous pouvions nous attendre à un début de partie haché et dur physiquement. Ce ne fut heureusement pas le cas.

En place durant les premières minutes, la Nati – évoluant à quatre défenseurs, une première en 2024 – a d'abord commis quelques erreurs, par exemple à la relance. Parfois mise en difficulté par le Danemark, elle a néanmoins proposé des mouvements intéressants sur le plan offensif, via Ndoye notamment. La Suisse a même ouvert le score à la 25e minute. Un but signé Freuler dans la surface de réparation, faisant suite à un centre venu de la droite.

Idéal pour la confiance, sauf que les Danois ont égalisé une minute plus tard, grâce à Isaksen parfaitement lancé dans la profondeur. La défense helvétique, arrêtée, n'est pas exempte de tout reproche sur cette action jouée rapidement par les visiteurs. La suite du premier acte a permis à Kobel comme Schmeichel de se mettre en évidence. Or le portier danois n'a rien pu faire sur le pénalty de Zeki Amdouni, provoqué par Embolo. Le Genevois a redonné l'avantage à l'équipe de Suisse juste avant la mi-temps (45e), une réalisation qui fait du bien après la tentative ratée et largement commentée de Breel Embolo en Serbie.

La Nati a affiché de belles intentions à l'entame de la deuxième période. Preuve de cet excellent retour, le centre de Fernandes, repris par Rieder dans la surface. Or le cadre s'est dérobé sur la tentative du joueur de Stuttgart (50e).

Les coéquipiers de Granit Xhaka restaient néanmoins sous la menace danoise. Le but de Dorgu (52e) refroidissait tout un stade, avant qu'il ne soit annulé pour hors-jeu. C'est finalement Eriksen qui a inscrit le but égalisateur à la 69e minute, après avoir été étrangement laissé seul dans la surface de réparation.

Zeki Amdouni pensait redonner l'avantage à la Nati dans la foulée. Or sa reprise magnifique inscrite sur corner a été refusée, car le ballon serait sorti puis revenu sur le terrain, directement après avoir été botté par le centreur. Les images sont néanmoins loin d'être flagrante. Si seul l'arbitre de touche avait une vision parfaite de l'action, cette dernière risque de faire énormément parler ces prochains jours, surtout après les événements du match aller.

Que le ballon soit sorti ou non des limites du terrain, cette décision coûte chère à la Nati

Que le ballon soit sorti ou non des limites du terrain, cette décision coûte chère à la Nati, mais elle ne doit pas faire oublier les largesses défensives aperçues ce soir, ainsi que depuis le début de cette Ligue des nations (10 buts encaissés en quatre matchs). Malgré des progrès, les hommes de Murat Yakin se contentent donc d'un match nul 2-2, ce qui est loin d'être une bonne opération, même si l'Espagne a battu la Serbie 3-0 ce mardi soir. L'équipe de Suisse conclut cette fenêtre internationale à la dernière place de son groupe, à trois points du troisième. Le prochain match, au Letzigrund en novembre prochain, sera décisif, puisqu'il opposera la Nati aux Serbes. La victoire sera impérative.