La tâche de Murat Yakin sera beaucoup plus simple si son équipe dispose du statut de tête de série au tirage au sort des éliminatoires du Mondial. Image: KEYSTONE

La Nati sera-t-elle tête de série aux éliminatoires de la Coupe du monde?

Cette question mérite d'être posée à la vue des récents résultats de la sélection et à l'approche du tirage au sort des qualifications pour le Mondial 2026.

Trois matchs, trois défaites. La Nati ne pouvait pas rêver pire début en cette Ligue des Nations 2024/2025 et a vu s'éloigner les deux premières places du groupe 4, samedi en Serbie. Atteindre les quarts de finale de la compétition est mathématiquement encore possible. Or il faudrait un concours de circonstances pour que l'équipe de Suisse se qualifie. Que des victoires en phase retour et des surprises, venant notamment de la Serbie.

Autant dire mission impossible.

Si se battre pour le maintien plutôt que pour le titre peut paraître insignifiant, dans une compétition presque amicale, il est important de noter que les huit quarts-de-finaliste de la Ligue des nations seront automatiquement intégrés dans le pot 1 du prochain tirage au sort, celui qui déterminera en fin d'année les groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, selon une note de la FIFA adressée aux fédérations membres de l'UEFA en septembre dernier.

La Nati ne fera donc vraisemblablement pas partie de ces huit équipes. Il restera alors quelques places à saisir dans le premier pot, et l'attribution se fera en fonction du classement FIFA. Les quatre nations non qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des nations les mieux positionnées bénéficieront elles aussi du statut de tête de série.

Or deux places sont déjà réservées. Il y en a une pour l'Angleterre, troisième meilleure équipe européenne. Les Three Lions jouent en Ligue B et ne peuvent pas se qualifier pour la phase finale de la Ligue des nations. La seconde reviendra à la France, à la Belgique ou à l'Italie. L'une de ces trois équipes ne sortira pas du groupe 2 et elle validera sa qualification via le classement FIFA, les Bleus, les Diables rouges et les Azzurri figurant tous dans le Top 10 mondial.

Il reste dès lors deux places disponibles dans le pot 1 et la Suisse – 15e au classement FIFA – peut espérer en accrocher une. Elle devra cependant compter sur des résultats favorables dans les autres groupes de la Ligue des nations.

Leader incontesté de la poule 1, le Portugal va très certainement valider sa place dans le pot 1 via une qualification en quart de finale. La Croatie, deuxième, peut faire de même. Or elle sera jusqu'au bout à la lutte avec la Pologne. Et si la bande à Lewandowski venait à la dépasser, l'équipe au damier – mieux classée que la Suisse au classement FIFA – serait prioritaire sur la Nati.

La donne est similaire dans le groupe 3. L'Allemagne semble désormais en position favorable. Elle devrait jouer les quarts de finale de la Ligue des nations. Les Pays-Bas, deuxièmes, ont également un avantage. Or ils restent sous la menace de la Hongrie. Les Néerlandais n'ont pas réussi à la battre vendredi. Ils perdaient même à dix minutes du coup de sifflet final.

Là encore, si les Magyars doublent les Bataves au classement, les Oranges passeront avant la Suisse, car septièmes du classement FIFA.

Concernant enfin le groupe 4, celui de Granit Xhaka et ses coéquipiers, l'Espagne, première, a un coup d'avance sur ses rivaux. Le Danemark aussi. Or la Serbie n'a pas dit son dernier mot. Si elle s'empare de l'une des deux premières places, elle compliquera encore davantage la situation. La Roja devance largement la Nati et le Danemark – 20e au classement FIFA – se rapproche dangereusement. Il n'est pas dit qu'il soit encore derrière dans trois matchs, si les hommes de Murat Yakin, à portée de fusil, continuent ainsi.

L'équipe de Suisse de football serait tête de série au tirage au sort des éliminatoires du Mondial si la Ligue des nations s'arrêtait aujourd'hui. Or deux ajustements dans les groupes de la Ligue A d'ici les trois prochaines journées et la Nati serait renvoyée dans le pot 2. Ce serait problématique. Cela signifierait tirer un gros morceau, quand seul le premier du groupe verra les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Le deuxième, lui, passera par des barrages insoutenables. Il jouera une demi-finale puis une finale pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Seules quatre équipes sur 16 s'en sortiront, d'où l'importance de terminer premier, et donc d'être tête de série au tirage au sort en décembre prochain.