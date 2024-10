Bradley Fink et ses coéquipiers ne verront pas la Slovaquie. Image: keystone

L'équipe de Suisse espoirs a vécu une soirée cauchemardesque

A dix durant plus d'une heure, les Roujets se sont inclinés 3-1 ce mardi en Roumanie, dans ce qui s'apparentait à un match couperet, lors de l'ultime journée des éliminatoires de l'Euro U21. Ils ne participeront pas à l'événement l'été prochain. C'est un véritable échec pour la bande à Jashari, Surdez et Magnin.

C'est un match de la peur que les Rougets ont eu à jouer ce mardi en Roumanie, en clôture des éliminatoires de l'Euro U21. La donne au coup d'envoi était simple. Une victoire face aux locaux, leaders du groupe E, et les Suisses s'envolaient pour la Slovaquie, en qualité de vainqueur de leur poule.

Un nul ou une défaite risquait au contraire de compromettre la campagne des moins de 21 ans. Car un succès finlandais, au même moment contre le Monténégro, pouvait permettre aux Scandinaves de subtiliser à la Suisse la deuxième place, qualificative pour les barrages.

Le classement avant l'ultime journée 1er - Roumanie (19 points, qualifié)

2e - Suisse (18 points, barragiste)

3e - Finlande (17 points)

4e - Albanie (13 points)

5e - Monténégro (7 points)

6e - Arménie (2 points)



C'est donc dans ce contexte tendu que les deux équipes sont entrées sur la pelouse du stade Giuleşti de Bucarest, près d'un an après avoir partagé les points à la Maladière. Preuve de l'importance de cette partie, l'enceinte roumaine affichait une très belle affluence ce mardi, à un horaire – 19h heure locale – pourtant loin de convenir à tous les supporters.

Les craintes d'une élimination se sont confirmées quand les Roumains ont pris le jeu à leur compte et ont trouvé des ouvertures dans la défense helvétique, en profondeur notamment. Ils ont ouvert le score rapidement par l'intermédiaire de Ianis Stoica (16e), et ce même joueur a porté la marque à 2-0 à la 35e minute. Or entre ces deux buts, les Rougets ont perdu un homme: Luca Jaquez. Le défenseur du FC Lucerne s'est interposé le pied haut et en avant de manière incontrôlée, et a logiquement été exclu (28e).

Le sélectionneur roumain, Daniel Pancu, a également vu rouge sur cette action, puisqu'il a dégoupillé suite à l'intervention dangereuse de Jaquez.

Menés 2-0 à la pause et contraints de jouer à 10 contre 11, les Espoirs n'avaient plus qu'à s'en remettre au match Finlande-Monténégro pour espérer atteindre l'Euro U21, via les barrages. Et bonne nouvelle, il y avait un partout à la mi-temps, un résultat permettant aux Scandinaves de recoller à hauteur de la Suisse, sans pour autant la dépasser. Ce sont en effet les confrontations directes qui permettent de départager les équipes à égalité dans ces groupes des éliminatoires. Or les Rougets ont gagné en Finlande l'an passé et ont arraché le nul vendredi à Lucerne à la toute dernière minute. Un but décisif, du moins pour le moment.

L'équipe de Suisse U21 a montré une meilleure image en deuxième mi-temps, bien aidée par des Roumains prêts à reculer, de manière à préserver le score. Un centre d'Alvyn Sanches repris de la tête par Albian Hajdari a ainsi permis aux Roujets de réduire la marque (65e). Or les locaux ont immédiatement repris deux buts d'avance, grâce à Ümit Akdağ (68e).

Ce qui devait arriver arriva au même moment. La Finlande a pris les commandes chez elle à Tempere, et a préservé son avance. Victoire 2-1 contre le Monténégro au coup de sifflet final. Il n'y aura donc pas d'Euro U21 pour les Rougets. Ils visaient pourtant une troisième participation consécutive, et une qualification directe en tant que premier de groupe. Leur campagne s'achève par une défaite 3-1 en Roumanie et une troisième place au classement. C'est une immense déception pour le football suisse.

