Les fans du Borussia Dortmund ont manifesté samedi lors de la 1ère journée de Bundesliga. Image: keystone

Le nouveau sponsor du Borussia Dortmund indigne les fans

Les supporters du vice-champion d'Europe ont manifesté leur colère, samedi lors du premier match de la saison de Bundesliga.

Plus de «Sport»

Le célèbre «mur jaune» du stade de Dortmund était encore plus impressionnant que d'habitude, samedi soir. La raison? Les dizaines de banderoles déployées par les fans, au début de la seconde période contre Francfort (victoire 2-0). Si elles arboraient chacune des slogans différents, toutes avaient le même message: la dénonciation de l'arrivée d'un nouveau sponsor au sein du club.

Fin mai, quelques jours avant la finale de la Ligue des champions (perdue contre le Real Madrid), le Borussia Dortmund annonçait avoir signé un contrat de plusieurs millions sur trois ans avec Rheinmetall, qui est le plus grand producteur d'armes et de munitions en Allemagne. C'est d'ailleurs la première fois qu'une entreprise de ce secteur noue un partenariat avec un club de football allemand.

Les nombreuses banderoles anti-Rheinmetall déployées par les fans de Dortmund. Image: keystone

Des voix s'étaient déjà élevées juste après l'annonce du deal. Notamment celle d'un important groupe de supporters des «jaune et noir», qui avait exprimé dans un communiqué ses «doutes quant à la compatibilité du partenariat avec les valeurs du club». Parmi ces dernières, inscrites dans une charte, on trouve par exemple la lutte «pour l’intégrité physique, psychique et sexuelle de chaque être humain», rappelle Le Monde.

En mai, les dirigeants du Borussia Dortmund avaient légitimé ce partenariat en mettant en avant l'importance des fabricants d'armes, tel Rheinmetall, pour garantir la sécurité et la liberté en Europe, dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine.

Un char miniature et une voix qui porte

Des explications qui n'ont donc pas convaincu les fans du BvB, dont les banderoles samedi affichaient, par exemple, les propos suivants (on met de côté les plus vulgaires):

«Nous ne nous laisserons pas atteler à votre char!»

«20 millions pleins de sang - pas de valeurs, pas de conscience?»

«Tirer sur les valeurs - profiter de l'argent?»

Les contestataires avaient déjà fait part, dans un communiqué, de leur indignation durant la semaine avant ce premier match de la saison en Bundesliga. Kicker relate qu'avant la partie, ils ont aussi manifesté à l'extérieur du stade, notamment en exposant un char d'assaut miniature en carton sur lequel était écrit:

«Construit par Rheinmetall, fier partenaire du Borussia Dortmund, pour le Qatar.»

Le vice-champion d'Europe et Rheinmetall se disent prêts au dialogue avec les supporters. Ces derniers parviendront-ils à faire enlever les publicités du fabricant d'armes dans le stade et sur la communication du BvB?

C'est possible car, plus qu'ailleurs, les fans sont influents en Allemagne. Un exemple? En début d'année, les ultras de nombreux clubs avaient manifesté – banderoles, chants, jets de balles de tennis, etc. – contre la venue d'une société d'investissements étrangère (financée par l'Arabie saoudite, notamment) dans la ligue. Face à cette pression populaire, la ligue avait renoncé à ce partenariat.