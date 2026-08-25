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Le terrain de ce club romand est méconnaissable

Il y a un an, le LS et le SLO évoluaient sur un véritable billard. Depuis, la pelouse de Morges s’est considérablement dégradée.
Il y a un an, le LS et le SLO évoluaient sur un véritable billard. Depuis, la pelouse de Morges s’est considérablement dégradée.Image: forward morges / watson

Le terrain de ce club romand est méconnaissable

La pelouse de Morges, qui avait accueilli le FC Lausanne-Sport à l’été 2025, est aujourd’hui dans un piteux état. Le président du club explique les raisons de cette dégradation et les conséquences pour son équipe.
25.08.2026, 16:4925.08.2026, 16:49
Julien Caloz
Julien Caloz

C’était le 28 juin 2025, il y a quatorze mois exactement. Cet après-midi-là, le FC Lausanne-Sport de Peter Zeidler avait affronté le FC Stade Lausanne-Ouchy en match amical de pré-saison, sur une pelouse impeccable à Morges. Depuis, bien des choses ont changé: Zeidler n’est plus l’entraîneur du LS et le terrain morgien se trouve désormais dans un triste état.

Nous avons pu le constater en nous rendant sur place. Là où subsistent encore quelques zones de pelouse, les mauvaises herbes ont commencé à proliférer. Ailleurs, le gazon est tout simplement mort. De larges plaques couleur terre constellent désormais le terrain, devenu évidemment impraticable pour le club de 2e ligue.

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Image: watson

Joint par téléphone, le président morgien Guillaume Simersek explique que la pelouse a été touchée par plusieurs problèmes, notamment des vers blancs, la sécheresse ainsi qu’un dysfonctionnement du système d’arrosage. Conséquence: le premier match à domicile de Forward-Morges, prévu ce dimanche face à Chavornay, ne pourra pas se disputer comme prévu au Parc des Sports. Et les rencontres suivantes sont elles aussi concernées:

«On espère pouvoir rejouer chez nous d'ici la mi-octobre»

Le président a fait ses calculs: le club devra trouver un domicile de remplacement pour ses quatre prochains matchs à la «maison». Une première possibilité serait d’utiliser un autre terrain du Parc des Sports, situé à proximité. Mais celui-ci n’est pas homologué en raison des normes de sécurité, qui imposent notamment une enceinte fermée. Une dérogation serait donc nécessaire. Autre option: se délocaliser sur un terrain de la région. Enfin, Forward-Morges pourrait également s’inspirer de ce qu’ont récemment fait le PSG et Rennes en inversant l’ordre des matchs avec ses adversaires.

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Le club, qui s’entraîne actuellement sur un terrain synthétique à Etoy, avec les coûts supplémentaires que cela implique, espère désormais que le travail des jardiniers permettra à la pelouse de retrouver son état grâce à de l’engrais et à un traitement contre les maladies. Mais la solution que ses dirigeants souhaitent par-dessus tout reste l’installation d’un terrain synthétique au Parc des Sports. Un projet en ce sens est d’ailleurs en cours. «Mais ce ne sera pas avant la saison 2027-2028», précise le président.

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