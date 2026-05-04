Paul Seixas va participer au Tour de France 2026. image: Keystone

Cette nouvelle va ravir les fans du Tour de France

Le Français Paul Seixas (19 ans), le prodige du cyclisme mondial, a annoncé lundi qu'il prendra part à la Grande Boucle cet été.

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Paul Seixas, le prodige du cyclisme français, a annoncé lundi qu'il participerait au Tour de France dès cet été. Il deviendra ainsi, à 19 ans, le plus jeune coureur à prendre le départ depuis 89 ans.

Le récent vainqueur de la Flèche Wallonne et 2e de Liège-Bastogne-Liège a confirmé qu'il prendrait le départ de la Grande Boucle le 4 juillet à Barcelone dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux par son équipe Decathlon CMA CGM.

Paul Seixas, prodige du cyclisme. image: Keystone

Filmé au domicile de ses grands-parents en Haute-Savoie, Seixas explique qu'il est venu leur «annoncer quelque chose de particulier, c'est que, en juillet prochain, j'aurai quand même une course». Le Tour de France?, lui demande alors sa grand-mère. «Ouais», répond le jeune Lyonnais, parti pour marquer une nouvelle fois l'histoire de son sport par sa précocité.

Lorsque le Tour de France s'élancera de Barcelone le 4 juillet, il aura 19 ans, 9 mois et 10 jours et deviendra ainsi le plus jeune participant à la Grande Boucle depuis 1937 et le Français Adrien Cento qui avait pris le départ à l'âge de 19 ans, 3 mois et 26 jours.

Une saison exceptionnelle

La décision était très attendue après le début de saison exceptionnel du phénomène français, vainqueur à sept reprises déjà en 2026 pour sa deuxième année seulement chez les professionnels.

Vainqueur d'une étape au Tour d'Algarve (2e du général), il a enchaîné sur un raid solitaire victorieux à la Classic Ardèche et une 2e place aux Strade Bianche derrière Tadej Pogacar. Avant d'éclater en pleine lumière avec son succès au Tour du Pays Basque, couronné de trois victoires d'étape, puis à la Flèche Wallonne et enfin une 2e place à Liège-Bastogne-Liège le 26 avril où il a été le seul en mesure de suivre, pendant un temps, Pogacar.

Son équipe s'était donnée jusqu'à la fin des classiques du printemps pour trancher sur sa participation au Tour. Les résultats sensationnels du surdoué ont vite plaidé en faveur d'une incursion dès cet été.

Pas banal

Pour autant, commencer directement les courses de trois semaines par le Tour de France, où la pression médiatique est maximale, est tout sauf banal dans un sport où on a tendance à se bonifier avec l'âge, surtout en terme d'endurance. La règle veut plutôt de se faire les dents sur les autres grands Tours, le Giro d'Italia ou la Vuelta d'Espana, avant de se frotter à la Grande Boucle où le niveau est au plus haut.

Parmi les grands champions actuels, Tadej Pogacar s'est d'ailleurs d'abord testé sur la Vuelta, en 2019, remportant trois étapes et prenant la ee place du classement général, avant de remporter son premier Tour de France l'année suivante dès sa première tentative, à l'âge de 22 ans. (ats/yog)