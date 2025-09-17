en partie ensoleillé17°
National League: Genève-Servette a frôlé un record humiliant

Genève-Servette a frôlé un record humiliant en National League

Les Grenat se sont inclinés 11-0 mardi à la Vaudoise aréna face à leur grand rival lausannois, passant ainsi tout proche de la pire défaite jamais enregistrée dans l’élite du hockey suisse.
17.09.2025, 12:0117.09.2025, 12:01

Cela n’arrive pas tous les jours. Mardi, Lausanne n’a laissé aucune chance à Genève-Servette dans le derby lémanique, s’imposant 11-0 face à son rival. La dernière fois qu’un tel score avait été enregistré remonte à janvier 2022, lorsque Zoug avait battu Ajoie. Un autre 11-0 avait eu lieu en janvier 2004, quand Gottéron s’était imposé contre Bâle, lors de la première apparition de Robert Nilsson en National League.

Cependant, un score encore plus lourd a déjà été aperçu dans l’élite du hockey suisse: le 16 février 2013, Kloten avait infligé un sévère 12-0 à Rapperswil. Genève-Servette n’était donc qu’à un but d’égaler la pire défaite de l’histoire de la première division. Car si Davos avait marqué treize fois en octobre 2009, Langnau, de son côté, avait au moins sauvé l’honneur en inscrivant quatre buts.

LAUSANNE, SWITZERLAND - SEPTEMBER 16: Goalie Robert Mayer #29 of Geneve-Servette HC in action during the Swiss National League match between Lausanne HC and Geneve-Servette HC at Vaudoise Arena on Sep ...
Soirée difficile autant pour Robert Mayer (photo) que Stéphane Charlin, les deux gardiens genevois.image: getty

La soirée à la Vaudoise aréna a bien entendu été spéciale pour tous les joueurs, peu importe le camp. Interrogé après le match par MySports, l’attaquant du LHC, Drake Caggiula, a été invité à dire s’il avait déjà vécu pareille expérience. Sa réponse:

«Honnêtement, je ne m’en souviens pas. J’avais probablement huit ou dix ans. Mais ça arrive de temps en temps. Je suis juste content d’être du bon côté cette fois-ci»
Drake Caggiula

Malgré cette large victoire, Caggiula garde la tête froide: «C’était un bon match de notre part, mais maintenant c’est fini. Il faut continuer sur cette lancée. On va seulement en profiter encore aujourd'hui». Agé de 31 ans, le Canadien a inscrit quatre points mardi soir contre Genève-Servette.

Théo Rochette, auteur d’un triplé, adopte la même approche. «C'était un soir où pour nous ça marche, pour eux ça ne marche pas du tout. Il faut savoir les prendre. Quand ça vient, c'est cool. On en profite! Maintenant, il va falloir être prêt pour vendredi, pour ne pas arriver à Rapperswil trop en confiance», a-t-il déclaré sur Lematin.ch.

Du côté des Genevois, l’ambiance était évidemment tout autre. «On a été misérables. C’est le pire match de toute notre carrière. Chacun doit se remettre en question» a admis Noah Rod, abattu, dans des propos rapportés par La Tribune de Genève.

Après une telle défaite, l’entraîneur est forcément critiqué. Mais Rod a pris sa défense: «Les responsables, ce sont les joueurs sur la glace, pas les entraîneurs».

Geneve-Servette&#039;s Head coach Yorick Treille talks to his players, during a National League regular season game of the Swiss Championship between Geneve-Servette HC, GSHC, and HC Ambri-Piotta, HCA ...
La lourde défaite fragilise la position de Yorick Treille.image: Keystone

Le coach français de Genève-Servette, Yorick Treille, s’est lui aussi exprimé au micro de MySports, visiblement marqué: «Des soirées comme celle-là, j’espère qu’il n’y en aura plus jamais. C’est une énorme déception, une vraie leçon. Ce n’est certainement pas l’image qu’on voulait montrer dans un derby. C’est plus que de la frustration, c’est carrément humiliant».

Pas le temps pour les Genevois de ruminer cette claque. Dès jeudi, un autre derby les attend: cette fois, Fribourg-Gottéron viendra défier les Grenat aux Vernets.

(riz/roc)

Soirée surréaliste pour les stars du Tour d’Espagne
La dernière étape de la Vuelta ayant été annulée en cours de route, aucune cérémonie protocolaire officielle n’a eu lieu dimanche soir dans les rues de Madrid. Cela n'a pas empêché les équipes de célébrer à leur façon.
C’est une performance remarquable pour l’équipe suisse Q36.5: son leader, le Britannique Tom Pidcock, a achevé la Vuelta à la troisième place, dimanche, derrière Jonas Vingegaard et Joao Almeida.
L’article